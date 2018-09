Die Luxemburger Kommission zur Auswahl der Filme für den Oscar des besten ausländischen Film schickt den Thriller "Gutland" ins Rennen.

"Gutland" verteidigt die Luxemburger Farben

(mt) - Der Thriller Gutland des Luxemburger Regisseurs Govinda van Maele wurde von der Luxemburger Kommission zur Oscar-Auswahl in der Kategorie bester ausländischer Film zurückbehalten. Das teilte der Filmfund in einem Presseschreiben mit. Die definitive Nominierung in dieser Kategorie wird von den "Academy Awards" am 22. Januar 2019 bekannt gegeben.

Le secret de Schandelsmillen Présenté en avant-première au dernier LuxFilmFest, le film «Gutland» brosse le portrait d'une campagne radieuse et inattendue. Quitte à dérouter et en faire un peu trop.

Der Film von Govinda Van Maeles mit Vicky Krieps und Frederick Lau in den Hauptrollen hatte seine Weltpremiere vor einem Jahr beim Toronto International Filmfestival und wurde zuletzt beim 30. „Galway Film Fleadh Festival“ mit dem Preis des besten internationalen Erstlingsfilms ausgezeichnet. Der Film wurde produziert von „Film Fauves“ mit Partnern aus Belgien, Deutschland und Frankreich. Beim Luxemburger Filmfestival hatte dieser Streifen den Publikumspreis gewonnen.