«Gutland»: hors des sentiers battus

La chronique de campagne signée par Govinda Van Maele est présentée samedi soir en avant-première au LuxFilmFest.

Un village, sa communauté et un étrange et inattendu visiteur: il n'en fallait pas plus au réalisateur Govinda Van Maele pour dresser une chronique villageoise hors des sentiers battus.

Il traverse forêts et champs et débarque à Schandelsmillen, un petit et paumé village luxembourgeois ...