Guns N' Roses gehen 2023 auf Welttournee

Tom RÜDELL Den 15. Juni 2023 können sich Hardrockfans im Großherzogtum schon mal im Kalender markieren: Dann sind Axl Rose und Co. in der Nähe.

Die Ankündigung war erwartet worden, trotzdem ist es in der Welt der Rockmusik wohl eine der spektakuläreren Nachrichten des Jahres: Guns N' Roses haben am Dienstag eine Tournee für das Jahr 2023 angekündigt, insgesamt 31 Termine in Europa, Israel und den USA bekannt gegeben und den Vorverkaufsstart terminiert.

Die Tournee beginnt am 5. Juni in Tel Aviv, Israel. Danach folgen zwei Termine in Spanien. Hardrockfans aus Luxemburg dürften sich den 15. Juni (Donnerstag) in den Kalender eintragen: Dann stehen Guns N' Roses im Programm des Graspop Metal Meeting im belgischen Dessel. Das nächste nah an Luxemburg gelegene Konzert findet am 3. Juli in Frankfurt statt, es ist der einzige Termin in Deutschland. Am 13. Juli folgt Paris.

Der Vorverkauf für die meisten der insgesamt 31 Shows beginnt am 22. Februar um 10 Uhr - allerdings nur für Fanclub-Mitglieder und wenn es sich beim gewünschten Termin nicht um ein Festival handelt. Tickets für das Graspop in Belgien sind bereits auf der Website des Festivals im Vorverkauf. Der allgemeine Vorverkauf ohne Fanclub-Mitgliedschaft beginnt am Freitag.

