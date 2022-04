Ab dem nächsten Schuljahr tritt eine Reform im Musikschulwesen in Kraft. So sollen mehr Kinder und Jugendliche Zugang zu dem Angebot erhalten.

In Luxemburg

Großteil des Musikunterrichts wird künftig kostenlos angeboten

Ab dem nächsten Schuljahr tritt eine Reform im Musikschulwesen in Kraft. So sollen mehr Kinder und Jugendliche Zugang zu dem Angebot erhalten.

(jt) – In der Chamber wurde am Dienstag ein Gesetz zur Reform des Musikunterrichts verabschiedet. Demnach sollen ab dem Schuljahr 2022/2023 zwei Drittel des Unterrichts in Musik, Tanz und darstellenden Künsten in den öffentlichen Musikschulen kostenlos angeboten werden. Dies stellt laut Angaben der Regierung ein europäisches Novum dar.

Kostenfrei werden unter anderem sein: die jeweils dreijährige musikalische, instrumentale sowie tänzerische Früherziehung mit der jeweils darauffolgenden allgemeinen Gehörbildung, Instrumentalausbildung, die Gesangsausbildung, Tanzausbildung sowie die Theater- und Sprechkunstausbildung bis zum Diplom der ersten Stufe (insgesamt sieben Jahre). Zusätzlich werden die Teilnahmegebühren von Unterrichtsangeboten, die nicht unter die Kostenfreiheit fallen, pro Schuljahr auf 100 Euro begrenzt.

Laut Angaben des Parlaments waren im Schuljahr 2020/2021 circa 18.500 Schüler in den Musikschulen eingeschrieben. Etwa 11.000 von ihnen hätten von dem neuen Gratisangebot profitiert, wäre das Gesetz bereits in Kraft gewesen.



Das Bildungsministerium verschickte am Donnerstag eine Pressemitteilung in drei Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch), um wohl auch ausländische Medien auf das neue Gratisangebot in den luxemburgischen Musikschulen hinzuweisen.

Lob von Experten: „Einzigartige Initiative“

Bildungsminister Claude Meisch (DP) wird in dem Schreiben wie folgt zitiert: „Ein hochwertiger, kostenloser und allen Kindern und Jugendlichen zugänglicher Musikunterricht trägt zu ihrer persönlichen Entfaltung bei und unterstützt die Entwicklung ihrer individuellen Fähigkeiten. Diese gezielte Förderung stärkt nicht nur unsere Kultur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern vermittelt auch Kindern und Jugendlichen entscheidende Zukunftskompetenzen.“

"Eine wichtige Säule der Bildung" Die Reform des Musikunterrichts soll allen Jugendlichen den Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Angebot ermöglichen.

In der Pressemitteilung kommen auch zwei Experten mit überschwänglichem Lob zu Wort. Der Musikpädagoge Prof. Dr. Michael Dartsch von der Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken bezeichnet die Einführung des kostenlosen Unterrichts von der Früherziehung bis zum Instrument als „einzigartige Initiative, um kulturelle Teilhabe zu fördern“. Den Kindern werde damit „eine neue Form des Ausdrucks und des Erlebens erschlossen, die ihnen sonst vielleicht für immer verschlossen bliebe“, so Dartsch.

Auch der Präsident der European Music School Union, Philippe Dalarun, schließt sich dieser Bewertung an. „Angesichts des sich verdunkelnden europäischen Himmels ist es mehr denn je notwendig, das Leuchtfeuer des Humanismus und einer für alle zugänglichen Kultur erstrahlen zu lassen. Das neue Gesetz, des den kostenlosen Musikunterricht in Luxemburg einführt, ist in dieser Hinsicht ein bemerkenswerter Fortschritt und ein Beispiel, dem man folgen sollte.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.