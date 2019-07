Auch in ihrer 25. Auflage bot am Samstag die Blues’n Jazz Rallye ein reichhaltiges Angebot auf Open-Air-Bühnen und in Cafés.

Kultur 28

Großes Stelldichein bei 25. Blues'n Jazz Rallye

Auch in ihrer 25. Auflage bot am Samstag die Blues’n Jazz Rallye ein reichhaltiges Angebot auf Open-Air-Bühnen und in Cafés.

(dco) - Es ist „das“ große Stelldichein der Musikszene im Land: Auch in ihrer 25. Auflage bot die Blues’n Jazz Rallye nicht nur den Zuschauern ein reichhaltiges Angebot auf den zehn eigens bereitgestellten Open-Air-Bühnen und natürlich auch auf den Podien in den Cafés und Pubs der Viertel Grund, Pfaffenthal und Clausen.



28 Die Gruppe Mezzoforte Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Gruppe Mezzoforte Foto: Pierre Matgé Die Gruppe Mezzoforte Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Lehmanns Brothers Foto: Pierre Matgé Lehmanns Brothers Foto: Pierre Matgé Carl Wyatt & Delta Voodoo Kings Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Arthur Possing Trion feat. Valérie Graschaire Foto: Pierre Matgé Arthur Possing feat. Valérie Graschaire Foto: Pierre Matgé Die Gruppe Mozah Foto: Pierre Matgé Der Sänger der Gruppe Mozah Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Die Band David Laborier Next Foto: Pierre Matgé Ida Nielsen Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé

Nicht zuletzt ist das Event dann auch so etwas wie ein großes Freundestreffen von über 200 Musikerinnen und Musikern – und damit ein riesiges Forum für die beiden Genres Blues und Jazz, bei der alles, was Rang und Namen in der Großregion hat, mit dabei ist.

68 offizielle Konzerte zählte das Organisationsteam des Luxembourg City Tourist Office schon vor Beginn der 25. Auflage. Als Highlights galten dabei die „Headliner“ Liv Warfield, Mezzoforte, Carl Wyatt & Delta Voodoo Kings und Delta Monn. Besonders aber auch die starke landeseigene Musikszene, die mit alteingesessenen Größen und jungen Talenten längst international auf sich aufmerksam macht, ließ sich die Chance nicht entgehen, in der Jubiläumsausgabe des Festivals zum Ständchen aufzuspielen – ob zum Beispiel Ernie Hammes, David Laborier, Michel Meis, Pol Belardi, Greg Lamy, Kid Colling und Remo Cavallini.