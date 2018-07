Siegeszug auf Samtpfoten: Wie die Katze von der ägyptischen Gottheit übers Rheumamittel zum Internet-Star wurde.

Große Miezen, kleine Kätzchen

Vesna ANDONOVIC Glaubt man den Zahlen, wird dieser Artikel nicht nur gelesen, er wird geliebt werden. Auf der Sympathieskala und in Onlinestatistiken ist sie nämlich absoluter Spitzenreiter: die Katze. Papst Gregor IX. wurde dem Stubentiger fast zum Verhängnis, doch bei Künstlern, Dichtern und Denkern fand er Geborgenheit.

Die Katze ist das einzige Lebewesen auf Erden, das gleichzeitig lebendig und tot sein kann. Nicht weil sie über sieben, im Englischen gar neun Leben verfügt, denn die Redensart ist eher dem Stellreflex geschuldet, der sie immer auf ihren Pfoten landen lässt. Sondern weil sie 1935 eines schönen Tages Erwin Schrödinger im Dienste der Wissenschaft in eine Stahlkammer mit radioaktiver Substanz, einem Geigerzähler, einem Hämmerchen und einem Glaskölbchen mit Blausäure sperrte.



Bevor Katzenliebhaber nun entsetzt aufschreien: Natürlich tat der deutsche Physiker dies nicht wirklich, sondern nur virtuell – und bewies mit seinem Gedankenexperiment, dass quantenmechanische Gesetze nicht einfach auf andere Systeme übertragbar sind.



Lange waren Katzen regelrechte Nutztiere im Einsatz gegen Ratten und Mäuse – bis man sie selbst für Krankheitsüberträger hielt und im Mittelalter nahezu ausrottete. So ist es kein Zufall, dass die venezianische Druckerfamilie Sessa im 16. Jahrhundert eine Katze (mit Maus im Maul!) zu ihrem Druckerzeichen machte: Ihre Jagdkünste schützten die Papierlager effizient.



Die Sessas aus Venedig machten die Katze im 16. Jahrhundert zu ihrem Druckerzeichen – hier mit den Initialen Giovanni Battista Sessas.

Andernorts erging es ihnen schlecht: So erzählt Nicolas Contat genannt Le Brun 1762 in seinen „Anecdotes typographiques où l'on voit la description des coutumes, moeurs et usages singuliers des compagnons imprimeurs“ von einem grausigen Schicksal, das die Dachhasen in Paris ereilte. In der Nacht zum 16. November 1730 wurden Katzen so plötzlich zu Symbolen der Ausbeutung und Vorboten der Revolution: Druckerlehrlinge töteten erst die Katze der Ehefrau ihres Meisters und massakrierten in einer Art Rausch alle Katzen um die Rue Saint-Séverin: „Les maîtres aiment les chats, les apprentis doivent par conséquent les haïr“, so Contats Fazit.



Schon im 9. Jahrhundert, war „Pangur Bán“, der weiße Kater Pangur, einem irischen Mönch treuer Begleiter und zugleich Spiegelbild des eigenen Strebens nach Wissen: „Cía beimmi amin nach ré,/ní·derban cách ar chéle./Maith la cechtar nár a dán,/subaigthius a óenurán“ – „So verbringen wir die Tage,/Keiner ist dem andern Plage./Wir lieben beide unser Fach,/Und gehen ihm alleine nach“ –, schreibt der anonyme geistliche Gelehrte.

Die Katze als "Weib"



Bevor sie nun heute endgültig zur (Haus-)Herrin avanciert ist, weckte die Katze jedoch eher Misstrauen und wurde – als eigenwilliges, unabhängiges, gänzlich unbezähmbares Tier – von Männern oft assoziiert mit der Unkontrollierbarkeit und Hochnäsigkeit der Frau –, die Furcht und Misstrauen auslösen. „Te méfiant de tout ce qui est terrestre/car tout est immonde/pour le pied immaculé du chat“, schreibt Pablo Neruda in einem Gedicht. „Diese gefährliche und schöne Katze ,Weib‘ “, schreibt Friedrich Nietzsche in seinem „Jenseits von Gut und Böse“ fasziniert und beschreibt „seine ächte raubthierhafte listige Geschmeidigkeit, seine Tigerkralle unter dem Handschuh, seine Naivität im Egoismus, seine Unerziehbarkeit und innerliche Wildheit, das Unfassliche, Weite, Schweifende seiner Begierden und Tugenden“.



Die Ägypter beteten Bastet, Göttin der Fruchtbarkeit und Liebe als Frauengestalt mit Katzenkopf an.

Die Verbindung zwischen Katze und Weib- und Sinnlichkeit fällt auch in der Literatur auf fruchtbaren Boden. So feierte Charles Baudelaire 1857 beides in „Le chat“, das mit „Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux ...“ beginnt. Tennessee Williams macht mit der Figur der Maggie Pollitt als „Cat on a Hot Tin Roof“ einen ähnlichen Brückenschlag. Nicht von ungefähr steht der „Catwalk“ heute noch als Sinnbild für diese Mischung aus femininer Grazie und selbstherrlicher Arroganz, wenn das Model, geschmeidig wie eine Katze, darüber stolziert.



Bereits die alten Ägypter verehrten eine Frauengestalt mit Katzenkopf: Bastet, Göttin der Fruchtbarkeit und Liebe. Mit Bubastis huldigte ihr eine ganze Stadt, Katzen genossen am Nil allgemein hohe Achtung: Sie wurden – wie die Pharaonen – mumifiziert, auf ihrer Tötung stand die Todesstrafe.



Die Römer schätzten Katzengesellschaft, wie ein im Museo Archaeologico Nazionale in Neapel aufbewahrtes Mosaik aus Pompeji belegt, das eine Hauskatze zeigt, die unter einem Vogelbad bunten Vögeln auflauert.



Bei den irischen Kelten nimmt sie mit Cat Sidhe Sagengestalt an ... Diese mythologische „Feenkatze“, die es bis in die „Final Fantasy“-Computerspiele geschafft hat, sind der Legende nach verwandelte Hexen.



Vom Papst persönlich geächtet

Mit Letzteren und dem Teufel höchstpersönlich bringt auch das Christentum die Katze in Verbindung. Am 11. Juni 1322 ächtet Papst Gregor IX. in seiner Bulle „Vox in Rama“ einen „gattus niger“, dem Ketzer mit einem Kuss aufs Hinterteil huldigen, als dämonisches Wesen.



Im 15. Jahrhundert galt die schwarze Katze als Hexenbegleiter, gar Inkarnation des Teufels Foto: Bettmann Archive

In seinem „Malleus maleficarum“, dem „Hexenhammer“, beschreibt der Dominikaner Heinrich Kramer 1486 Dämonen, die in Katzengestalt Menschen angreifen.



Doch selbst in Kirchenkreisen hat der Stubentiger Verbündete: Kardinal Richelieu ist ein bekennender Katzenliebhaber. Der Staatsmann genießt ihre beruhigende Gesellschaft und zählt 14 pelzige Kompagnons: Historienmaler Joseph-Nicolas Robert-Fleury porträtierte ihn noch 200 Jahre später mehrfach mit Katzen.

Wirksames Mittel gegen Rheuma und Revolte



Weitaus weniger poetisch, jedoch scheinbar praktisch wird Katzenfell als Mittel bei Rheumaerkrankungen eingesetzt. Nicht von ungefähr heißt es im Kinderlied „Herr Winter stammt vom Kaukasus“ von James Krüss (Text) und Heinz Lemmermann (Melodie): „Er hat seit tausend Jahren schon/die Gicht im linken Bein/d'rum webte man in seinen Thron zehn Katzenfelle ein“.



„Die wilden Katzenfelle gebraucht der gemeine Mann gegen Flüsse und Gliederweh“, wirbt auch das 1814 veröffentlichte „Waaren Lexikon“ von Johann Christian Schedel. Eingeführt werden sie aus Russland und Sibirien – und sind bis in die 1970er beim deutschen Nachbarn gar in Apotheken erhältlich.



Ebenso effektiv scheint bei der britischen Marine die „Cat-o’-nine-tails“, eine Peitsche mit neun Lederriemen, gewesen zu sein: Die Pein, die sie verursachte, soll den Begriff „cat ate your tongue“ geprägt haben. In Frankreich („donner sa langue au chat“), Spanien („dar la lengua al gato“) bis nach Serbien („pojela ti je maca jezik“), bescheinigt dieselbe Redewendung der Katze eine besondere Verschwiegenheit. Ihren Ursprung hat dies im mysteriös-tiefgründigen Blick, dem auch Neruda erlag – „mais je ne peux déchiffrer un chat/Ma raison glisse sur son indifférence/ses yeux sont en chiffres d’or“.

Ein imperialer Kater



Eine Katze kennt jedes Kind persönlich: den gestiefelten Kater – und der ist ein richtiger Europäer. Der italienische Schriftsteller Giovanni Francesco Straparola erzählt mit „Costantino Fortunato“ erstmals seine Geschichte im Mitte des 16. Jahrhunderts veröffentlichten „Le piacevoli notti“ – und bringt ihm damit prompt einen Platz auf dem allerersten „Index Librorum Prohibitorum“, dem Verzeichnis der verbotenen Bücher der römischen Inquisition ein.



Knapp 80 Jahre später legt sein Landsmann Giambattista Basile mit „Cagliuso“ nach, doch auch der Franzose Charles Perrault, Mitglied der „Académie Française“, interessiert sich für „Le Maistre chat ou le Chat botté“.



Der gestiefelte Kater ist ein echter Europäer – seine Geschichte wurde in von Autoren aus Italien, Frankreich und Deutschland erzählt. Corbis via Getty Images

1812 nehmen auch die Gebrüder Grimm den schlauen Kater in ihre „Kinder- und Hausmärchen“ auf. Neuzeitlichen Ruhm verpasst ihm 2011 Dream-Works und Antonio Banderas' spanischer Akzent, die ihn zum sexy „Puss in Boots“ machen.



Weniger schmeichelhaft erntet Eroberer Napoleon ein „chat botté“ als verbale Retourkutsche. Im ersten Band ihrer „Mémoires“ erinnert sich Laure de Saint-Martin-Permon, Duchesse d'Abrantès, wie ihre damals zwölfjährige Cécile sich bei Bonaparte für ein unwirsches „petite pensionnaire“ mit einem „Vous n'êtes qu'un chat botté“ revanchierte. Die durch zu große Stiefel noch kürzer wirkenden Beine des späteren Eroberers lösten bei den beiden Schwestern einen Lachkrampf aus. „Tout le monde se mit à rire, le coup avait porté. Je peindrais difficilement la colère où il mit Naopléon. Il ne répondit rien, et il fit bien“, erinnert sich Laure.



Venedigs slawische Katze



Venedigs berühmteste Katze slawischer Abstammung ist derweil Joseph Brodsky. Nicht nur hat der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Dichter, der nun auf San Michele ruht, eine Katze auf seinem Ex Libris, er beschreibt sich in „Ufer der Verlorenen“ auch als eine: „Der Tag war warm, sonnig, der Himmel blau, alles zum besten. Und mit dem Rücken zu den Fondamenta und zu San Michele, mich an die Wand des Hospitals schmiegend, sie nahezu mit meiner linken Schulter reibend und in die Sonne blinzelnd, spürte ich plötzlich: Ich bin eine Katze. Eine Katze die gerade Fisch gegessen hat. Hätte mich jemand in diesem Moment angesprochen, ich hätte miaut. Ich war absolut glücklich, animalisch glücklich. (...) Doch die Katze war immer noch in mir, ohne jene Katze würde ich heute in irgendeiner teuren Institution an den Wänden hochgehen.“



Dass dies nicht leere Worte sind, beweist u. a. dass der Poet seinen engen Freund, Balletttänzer Mikhail Baryshnikov in ihrer Korrespondenz „Mysh“ (russisch für „Maus“) und sich „Joseph the Cat“ nennt, dem er stets ein „Miau“ hinzufügt.



Russischen Schriftstellern hat die Katze es ohnehin besonders angetan: So macht ebenfalls Michail Bulgakow sie in „Der Meister und Margarita“ zu einer wichtigen Figur – als riesengroßen, sprechenden Kater Behemoth, der sich beliebig in einen kleinen, dicken Mann verwandeln kann. Er begleitet den Teufel Woland nach Moskau, stiftet dort Unfrieden und mischt mit Sarkasmus die Geschichte auf.



Auch Kollege Alexander Puschkin lässt in seinem märchenhaften Versepos „Ruslan und Ludmila“ eine gelehrte Katze auftreten. Sogar der große Victor Hugo hat in Chanoine einen treuen vierpfotigen Begleiter und schwärmt in seinem „Le chat et la basse-cour“: „Le chat est un philosophe distingué, un poète, un penseur, un fabuliste.“



Die Grinsekatze



Die englischsprachige Literatur ist ebenso beliebte Spielwiese der Katze. Die „Cheshire Cat“ aus „Alice's Adventures in Wonderland“, deren Grinsen einen bleibenden Eindruck hinterlässt, borgt Lewis Caroll sich aus Francis Groses „A classical dictionary of the vulgar tongue“ (1788).

T. S. Eliots Gedichtsammlung „Old Possum's Book of Practical Cats“ aus dem Jahr 1939 erlebte gar dank Andrew Lloyd Webbers Musical „Cats“ einen zweiten Frühling.



„What would you do if your mother asked you?“ – ist die berühmte Schlussfrage des Klassikers „The Cat in a Hat“: Der Kater mit rot-weiß-gestreiftem Hut und roter Fliege des amerikanischen Kinderbuchautors Dr. Seuss prägt Generationen. Inzwischen stolze 51 Jahre alt, hat die Geschichte der anarchistischen Katze, die mit Thing One und Thing Two ein Haus verwüstet und (Achtung: pädagogisch wertvoll!) wieder aufräumt, nichts an ihrem Charme eingebüßt.



Picassos Porträt „Dora Maar mit Katze“ wurde 2006 für 95 Millionen Dollar versteigert. Foto: AFP

Heiße Mieze und faule Kater

Auf der Leinwand hinterließ die Katze über die Jahrhunderte hinweg zahlreiche Spuren. Auch der französische Künstler mit japanischen Wurzeln Léonard Tsuguharu Foujita ist ein ferventer Fan. Sein „Youki au chat“ (1923) wechselt im März 2017 für 608 750 Pfund bei Sotheby's den Besitzer – das Dreifache des angesetzten Preises. Darauf stiehlt Foujitas Katze Mike – japanisch für „getigerte Katze“ – Foujitas entblößten Muse Lucie Badoud die Show.



Picassos „Dora Maar mit Katze“ (1941) findet 2006 für stolze 95 216 000 Dollar einen Abnehmer – mehr als das Doppelte der angesetzten Schätzung.



Der Gedankensprung zur Glückskatze, der dreifarbigen Maneki-neko, die in zahlreichen asiatischen Restaurants Kunden (linke Pfote) bzw. Geld und Glück (rechte Pfote) herbeiwinkt, ist an dieser Stelle schnell getan.



Auch über die große Leinwand stolziert das Kätzchen regelmäßig und monopolisiert dann die ganze Aufmerksamkeit – so wie die kecke Orangey, die über Audrey Hepburns Rücken in „Breakfast at Tiffany's“ spaziert, der wiederauferstandene Church in „Pet Cemetary“, Überlebenskünstler Jonesy in „Alien“ oder die weiße Angorakatze, Markenzeichen des Bond-Bösewichts Blofeld.



Als Garfield legte die Katze auch im Comic eine Bilderbuchkarriere hin NBC via Getty Images

Gezeichnet legt die Katze eine Bilderbuch-Karriere hin und zeigt die ganze Bandbreite ihrer Charaktereigenschaften auf: von der sexy Meisterdiebin Selina Kyle, die 1940 als Catwoman ihren ersten Auftritt an Batmans Seite hatte, dem kleinkriminellen Kater Karlo über Tex Averys Bauchredner-Katze und Jerrys schlaksigen Widersacher Tom bis hin zum liebenswert faulen Kater Garfield, Gelucks philosophischem „Chat“ oder dem rosaroten Eltern-Albtraum Hello Kitty.



Bei 3,1 Milliarden Google-Hits beim Wort „cat“, wen wundert da, dass putzige Katzenvideos der absolute Renner sind. Ed Sheerans Katzen Calippo und Dorito, haben so mit @thewibbles ihren eigenen Instagram-Account, dem inzwischen über 252 000 Abonnenten weltweit folgen. Den Siegeszug auf Samtpfoten kann nichts aufhalten.