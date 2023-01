Greg Lamy und die Herausforderung neuer Begegnungen

Mit dem Jazzfestival Reset wird der Jahresauftakt in Neimënster wieder spannend und ein Clash der besonderen Art.

Jazzfestival Reset

Greg Lamy? Das ist doch eigentlich ein alter Hase im Business und über das Großherzogtum hinaus ein Begriff. Und er soll sich beim diesjährigen Jazztreffen „Reset“ als Luxemburger Vertreter mit sieben Talenten aus ganz Europa zusammentun und an neuen, gemeinschaftlichen Klänge tüfteln? Die Residenz über eine Woche – gemeinsam kuratiert vom Team des Kulturzentrums Neimënster und dem Musiker und Komponisten Pascal Schumacher – war sonst eher an die Generation der Einsteiger ins Business orientiert. Im Interview aber spricht Lamy von einem Abenteuer, dem er sich ab dem 23. Januar bewusst und fokussiert nähern will.

Eine Festival- und Residenz-Woche, acht Musikschaffende, vier Frauen, vier Männer, drei Konzertabende: Zum sechsten Mal lädt Neimënster zusammen mit dem musikalischen Festivalleiter Pascal Schumacher zu einem besonderen Austausch ein. Acht Musikerinnen und Musiker werfen ihre Talente in einen Ring und schauen, was sie miteinander an kreativer Kraft entfalten können. Und das Publikum darf daran teilhaben: Drei Konzertabende sind ab Donnerstag, dem 26. Januar, geplant; erst Jamsessions in drei Locations (dazu ist der Eintritt frei), dann ein Solo-Abend und letztlich das große Abschlusskonzert am 28. Januar im Salle Krieps.

Greg Lamy, ist „Reset“ für Sie eine besondere Chance, sich neu aufzustellen, oder ein Abenteuer?

Ganz sicher ein Abenteuer. Es ist eine ungewöhnliche Möglichkeit, mit anderen Musikerinnen und Musikern zu spielen, die alle auf ganz hohem Niveau unterwegs sind. Auch wenn ich den ein oder anderen schon kenne, ist es doch etwas ganz anderes, nun zusammenzuarbeiten.

Die vier Damen der diesjährigen Residenz:

Wo liegt für Sie genau die Herausforderung an diesem Abenteuer?



Es ist diese ganz direkte Begegnung mit anderen. Ich weiß nicht, wie es sich entwickeln wird. Auch wenn ich persönlich – wie die anderen sicher auch – etwas vorbereitet habe, ist es doch dann eine Sache, wie die Gruppe auf diese Idee, diesen musikalischen Vorschlag reagiert. Vieles wird erst durch gemeinsames Ausprobieren konkret werden. Und im Gegensatz zu meiner Band, bei der ich ganz genau weiß, wie, wer spielt, ist hier viel Neuland dabei.

Die Truppe des diesjährigen Festivals auf einen Blick – gezeichnet für Neimënster von Antoine „Tunn“ Grimée:

Und kurz vor dem Start am 23. Januar hat Neimënster ja auch ein Konzert von Ihnen mit der Saxofonistin Tineke Postma in sein Programm genommen. Sie war selbst einmal Teil seines Reset-Festivals. Ist das Zufall oder bewusst geplant gewesen?



Ich habe Tineke für die Jazzrallye im letzten Jahr eingeladen und ich mag ihren Ansatz und sehr speziellen Ton, den sie in meine Arbeit einfügt. So war diese Zusammenarbeit schon vertraut. Aber andererseits denke ich schon, dass Neimënster auch zeigen will, dass das Engagement für die Reset-Teilnehmer nicht mit einer Residenz getan ist, sondern auch, dass man die Kontakte weiter pflegen will. Und das kann dann sicher so ein Konzert vor dem neuen Festival sein.

Die vier Herren von Reset 2023:

Ursprünglich wurden eher Berufseinsteiger zum Festival geladen. Wie sehen Sie sich und ihre Rolle in dem Projekt, wenn sie schon längst ihre Erfahrungen gesammelt haben? Eine Art Lehrmeister?



Also zunächst einmal spielt für mich das Alter oder das Geschlecht gar keine Rolle – und auch die diesjährigen Teilnehmer Jens Düppe und Nelson Cascais haben längst ihre Bühnen- und Aufnahmeerfahrungen in der Szene gesammelt. Hier geht es um die Musik. Ob das nun eine andere Art der Mischung im Festival ist, müssten Sie Pascal Schumacher fragen. Und meine Rolle? Hmm, ich werde die ein oder andere Idee klauen (lacht). Nein, ich denke, dass es hier um den offenen Blick und die Neugier am Experiment geht – und sich auch selbst überraschen zu lassen.

Sie haben zum Beispiel 2019 ja sehr spontan als Konzertüberraschung in der Philharmonie mit dem irakischen Oud-Spezialisten Naseer Shamma zusammengespielt …

Auch das war eine Gelegenheit, zu der ich bewusst und sehr kurzfristig Ja gesagt habe. Sicher war da auch ein gewisses Risiko dabei, wie diese Klangwelten zusammen funktionieren könnten. Aber der Reiz an dieser gemeinsamen Improvisation war mir das Risiko wert. Und ich glaube, dass das Publikum letztlich viel Freude daran hatte.

Ein neues Album von Ihnen mit dem italienischen Jazzer Flavio Boltro ist in Vorbereitung und nun auch noch „Reset“ – ist das nicht doch so etwas wie eine Offensive von Ihnen nach der Corona-Zeit?

Offensive? (lacht) Nein, aber klar wurde mit Corona diese kontinuierliche Arbeit nicht nur von mir jäh unterbrochen. Dann ist das natürlich ein gutes Gefühl, wieder arbeiten zu können und gefördert zu werden. Termine durch ganz Europa stehen mit dem neuen Album an. Das ist zugegeben ein Push.

Hier der Livemitschnitt des Reset-Konzerts 2021:

Zur Person

Der aus New Orleans stammende Greg Lamy lebt zwischen Luxemburg und Paris. Nachdem er in Boston am Berklee College of Music und in London am Trinity College Jazzgitarre studiert hatte, machte er sich schnell einen Namen in verschiedenen Formationen auf den Bühnen zahlreicher Clubs und Festivals in Europa und den USA.

Während sein Gitarrenspiel – elegant und schüchtern zugleich – durch die Vielfalt seiner Farbpalette besticht, sind seine Kompositionen wie Einladungen zu Gedanken-Reisen; mal impressionistisch oder figurativ, mal melancholisch oder energisch.

Seine Ideen und Inspirationen beruhen auch auf der musikalischen Begegnung mit engen Freunden wie dem Kontrabassisten Gautier Laurent, dem Saxofonisten Johannes Müller und dem Schlagzeuger Jean-Marc Robin. Greg Lamy gewann den Export Artist of the Year Award (music:LX, 2016) in der Kategorie Jazz und im vergangenen Dezember mit der Förderhilfe „Global Project Grant“ des Luxemburger Exportbüros Kultur:LX bedacht.

Dazu sagte er: „Diese Unterstützung ermöglicht es mir, die Postproduktion und vor allem die Promotion meines neuesten Albums mit mehr Gelassenheit anzugehen; zusammen mit dem Musiker Flavio Boltro und dem gesamten Team! Ich sehe die Gewährung dieses Zuschusses auch als eine Anerkennung, die es mir ermöglicht, meine Karriere auf europäischer, aber auch auf internationaler Ebene zu festigen.“

Quellen: Neimënster / Kultur:LX