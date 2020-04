Graphic Novels gegen den Pandemiekoller

Fünf starke BD-, Comic- und Graphic-Novel-Abenteuertipps, die mehr als einfache Bildergeschichten bieten wollen.

Kaum ein Genre kann so wunderbar eindrucksvoll mit Bildern spielen wie es das BD, die Graphic Novel oder der Comic kann. In ganz verschiedenen Stilen und Ausdrücken können herausragende Autoren und Zeichner einen ganzen Film in den Kopf zaubern; und dabei doch in jedem einzelnen Bild Reize entfalten. Doch die Palette ist breit – und geht weit über Asterix, Spiderman und Tintin hinaus. Hier also fünf Tipps von BD-Kenner und Zeichner Antoine "Tunn" Grimée für ungewöhnliche und einzigartige Abenteuer des Genres - aufgezeichnet von Daniel Conrad.



Der Kanadier Guy Delisle folgt in „S’enfuir – Récit d’un otage“ der ganz realen Geschichte von Christophe André, der als Mitarbeiter von Médecins sans frontières 1997 von einer tschetschenischen Miliz gefangen genommen wurde und dem nach 111 Tagen als Geisel die Flucht gelang ...