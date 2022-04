Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Silk Sonic räumen ab. Doch auch in LA überschattet der Ukraine-Krieg den Abend.

Kultur 1 2 Min.

Las Vegas

Grammy-Gala mit vielen Stars - und Appell von Selenskyj

Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Silk Sonic räumen ab. Doch auch in LA überschattet der Ukraine-Krieg den Abend.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

(dpa) - „Füllt die Stille mit eurer Musik“: Dieser eindringliche Appell bei der Grammy-Verleihung in Las Vegas stammt nicht etwa von einem der unzähligen Musik-Stars des Abends, sondern vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj persönlich. Per Video-Botschaft bat er am Sonntagabend um Unterstützung für sein Land. „Was könnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?“, sagte Selenskyj bei der fast vierstündigen Gala.



Er träume davon, dass die Menschen in den umkämpften ukrainischen Städten wieder frei leben könnten - „so frei, wie ihr auf der Grammy-Bühne“, sagte der Präsident, bevor US-Sänger John Legend gemeinsam mit ukrainischen Musikerinnen vor Abbildungen der Landesfahne einen der Ukraine gewidmeten Song sang.

Will Smith tritt aus Filmakademie aus Am Sonntag holte Will Smith den Oscar als „Bester Hauptdarsteller“. Kurz zuvor hatte er den Komiker Chris Rock auf der Bühne geohrfeigt. Nun zieht Smith Konsequenzen.

Abgesehen davon aber versuchten die Veranstalter der Grammys, die Gala weitgehend fröhlich und sorglos zu gestalten. „Seht es gar nicht als Preisverleihung. Seht es als Konzert, wo es auch Preise gibt“, sagte Moderator Trevor Noah zum Auftakt - bevor er auf den Ohrfeigen-Eklat um Schauspieler Will Smith bei der Oscar-Gala vor einer Woche anspielte: „Wir werden Musik hören, wir werden tanzen, wir werden singen, wir werden die Namen von Menschen aus unseren Mündern lassen und wir werden Auszeichnungen vergeben.“

Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Silk Sonic

Jon Batiste durfte sich freuen. Foto: AFP

In den Hauptkategorien der Grammys räumten der Musiker Jon Batiste, die Sängerin Olivia Rodrigo und das Duo Silk Sonic ab. Batiste, der mit insgesamt elf Nominierungen als Favorit in die Gala gegangen war, gewann fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie „Album des Jahres“ für „We Are“. Er glaube eigentlich gar nicht daran, dass es so etwas wie einen besten Künstler gebe, sagte der 35-Jährige im schwarzen Glitzerumhang bei seiner Dankesrede. „Die kreativen Künste sind subjektiv und sie finden einen Menschen an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, wenn er es am meisten braucht.“

Olivia Rodrigo Foto: AFP

Sängerin Rodrigo gewann insgesamt drei Grammys, darunter den als „beste neue Künstlerin“. „Damit ist mein größter Traum wahrgeworden“, sagte die 19-Jährige unter Tränen und erzählte in einer späteren Dankesrede auch noch, dass sie bereits als Neunjährige ihrer Mutter gesagt habe, dass sie eines Tages einen Grammy gewinnen werde. Das Duo Silk Sonic, bestehend aus Bruno Mars (36) und Anderson .Paak (36), gewann mit dem Song „Leave the Door Open“ in den Kategorien „Aufnahme des Jahres“ und „Song des Jahres“. „Wir versuchen ja wirklich bescheiden zu bleiben, aber in der Branche nennt man das Abräumen“, sagte .Paak. „Die Getränke gehen alle auf Silk Sonic heute.“

Silk Sonic Foto: AFP

Wegen Corona verschoben

Oscars 2022: „Coda“ als bester Film ausgezeichnet Die Tragikomödie erzählt von einer gehörlosen Fischerfamilie. Bei der Verleihung in Los Angeles sorgt Will Smith für einen irritierenden Moment.

Die 64. Grammy-Gala war ursprünglich für den 31. Januar geplant gewesen, wurde dann aber wegen der rasanten Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus verschoben und fand nun erstmals in Las Vegas sowohl drinnen als auch draußen statt, das Publikum saß zum großen Teil an kleinen Tischchen. „Wir haben es geschafft, Leute, besser spät als nie“, kommentierte Moderator Noah. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.