Goldene Palme für Gesellschaftskritik aus Südkorea

Quentin Tarantino und Ken Loach gehen leer aus, denn der diesjährige Gewinner bei den 72. Filmfestspielen in Cannes ist ein vielschichtiges Werk aus Asien: „Gisaengchung“ des Südkoreaners Bong Joon-ho wurde am Samstagabend von der Jury unter Präsident Alejandro González Iñárritu mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.

(dpa/vac) - Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an den gesellschaftskritischen Thriller „ Gisaengchung“ ("Parasite") des Südkoreaners Bong Joon-ho. Das gab die Jury unter Präsident Alejandro González Iñárritu am Samstagabend im Grand Théâtre Lumière auf der Croisette bekannt. Es ist die erste Goldene Palme für Südkorea.

Der 49-Jährige erzählt in dem Werk von einer Familie, die in prekären Verhältnissen lebt. Die Eltern sind arbeitslos.



Dann aber bekommt der erwachsene Sohn die Chance, bei einer wohlhabenden Familie zu arbeiten. Gemeinsam mit seinen Eltern und der Schwester räumt er nach und nach die anderen Hausangestellten aus dem Weg.



Frauenpower aus Afrika



Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging in diesem Jahr an „Atlantique“ der Regisseurin Mati Diop. In dem märchenhaften Drama erzählt die Französin eine tragische Liebesgeschichte im Senegal.



Als bester Schauspieler wurde der Spanier Antonio Banderas geehrt. Der 58-Jährige spielt in „Dolor y Gloria“ von Pedro Almodóvar einen schwulen Regisseur, der auf sein Leben zurückblickt.







Beste Schauspielerin wurde die Britin Emily Beecham. Die 35-Jährige verkörpert in „Little Joe“ der Österreicherin Jessica Hausner eine Wissenschaftlerin, die eine genmanipulierte Pflanze entwickelt.



Gleich zwei Jury-Preise



Der Preis der Jury wurde zwei Mal vergeben: Er ging zu gleichen Teilen an das Sozialdrama „Les Misérables“ des jungen Franzosen Ladj Ly sowie an die Gesellschaftssatire „Bacurau“ der Brasilianer Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles.



Für die beste Regie wurden die belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne für ihr Drama „Le jeune Ahmed“ ausgezeichnet.



Die Ehrung für das beste Drehbuch ging an die Französin Céline Sciamma für das lesbische Liebesdrama „Portrait de la jeune fille en feu“. Eine lobende Erwähnung der Jury gab es dann auch noch für „It Must Be Heaven“ des Palästinensers Elia Suleiman, der ebenfalls den Fipresci-Filmkritikerpreis des Wettbewerbs bekommt.

Und der Preisregen geht weiter...



Der diesjährige Ökumenische Preis geht an "A Hidden Life" von Terrence Malick, der Fipresci-Filmkritikerpreis der Nebenreihen gehen an "Une grande fille" von Kantemir Balagov (Un Certain Regard) und an Robert Eggers’ “The Lighthouse” (Quinzaine des Réalisateurs).