Wenn es ein gutes Zeichen ist, dass ein Band viele Assoziationen erweckt, dann haben „When 'Airy Met Fairy“ definitiv gewonnen. Ihr luftig-eleganter Dreampop lässt an Bands wie The Antlers, Beach House, London Grammar, Bon Iver oder Portishead erinnern – aber vor allem natürlich an Isländerin Björk. Ja, an manchen Stellen wie etwa im Song „Bus“ wird es gar mitunter beatlesk.

Hinter dieser Band mit den vielen Referenzen steckt ein Trio um Sängerin Thorunn Egilsdottir. Die einstige Fernsehmoderatorin mit isländischen Wurzeln hat 2014 „When 'Airy Met Fairy“ (oder kurz: WAMF) gegründet und mit der Single „Intoxicated“ sowie mit dem ersten Album "The Breach" nicht nur Luxemburgs Musikwelt positiv überrascht.



Nach langem Warten und vielen Konzerten rund um den Globus wird die Band am Freitag das Album "Glow" beim neuen Label "Believe" veröffentlichen. Es handelt sich – anders als von der Band angegeben – nicht um das Debüt, sondern um eine Zweitverwendung von "The Breach" mit einigen neuen Songs. Und um es gleich vorwegzunehmen: Das Album ist fantastisch – ganz und gar fantastisch.

„One, two, three Magic“ haucht Thorunn beim Opener mit kindlicher Stimme und skandinavisch-englischem Akzent in die Ohren ihrer Zuhörer. Damit legt sie gleich den Ton für die nächste halbe Stunde vor: „Glow“ ist ein magisches Album. Denn der Name der Band scheint Programm zu sein: WAMF gelingt es, luftig-leichte Songs zu produzieren, ohne dabei belanglos zu wirken. Nach dem Motto: Das Einfache verschnörkeln und das Verschnörkelte vereinfachen.



Dabei liegt der Zauber vor allem im Detail. Dezente Chorgesänge mal mit Kirchen-, dann mit Badezimmereffekt, kindliche Glockenspiele, analoge Moog-Klänge oder auch nur schlichter Klavierklang. Jeder Song ist intelligent um Thorunns markante Stimme arrangiert.

Nur ein Konzert in Luxemburg

In der Summe ergibt das ein ästhetisches und homogenes Ganzes, bei dem es schwer ist, ein Highlight auszumachen. Am ehesten käme dafür „Sanctify You“ in Frage – ein dynamisches Stück Pop mit bezauberndem Glockenklang und Orgelteppich.

Die Songs sind dabei äußert knapp und konzis gehalten – und überzeugen trotz – oder gerade wegen – ihrer Dauer, die nie die 3:50 Minuten überschreitet. Und wenn die Band auch viele namhafte Referenzen hervorruft, so ist ihr Sound dennoch eigen: Allein Thorunns Timbre gibt der Band eine eigene Note.



Wer WAMF in Luxemburg live sehen will, muss sich jedoch auf ein Datum konzentrieren. Einzig auf dem Food For Your Senses Festival am 6. – 8. August auf Kirchberg wird die Band in Luxemburg spielen. Danach werden WAMF noch in Paris und Amsterdam auftreten, um im September auf große Japan-Tournee zu gehen.

„Wir konzentrieren uns eher auf das Ausland“, so Bassist Mike Koster. Und mit ihrem urbanen Sound, den auch globale Hypesetter wie das Onlinemagazin Pitchfork.com begeistern sollte, liegen WAMF damit wohl genau richtig.



www.whenairymetfairy.com

