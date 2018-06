Die neuen Filme der Woche im Überblick.

Glauben und Unglauben

Nun sag, wie hast du's mit der Religion?“ Schauspieler Richard Gere ist dem Dalai Lama zugeneigt, Wim Wenders dafür ein bekennender Franziskusfan. Der Mystiker des Kinos hat wieder zugeschlagen und bringt nach „Buena Vista Social Club“ und „Pina“ erneut einen Dokumentarfilm auf die Leinwand: „Pope Francis: A Man of his Word“.



Der Filmemacher – katholisch erzogen, dann aber zum Protestantismus übergetreten – bezeichnet sich als einen ökumenischen Christen. In einem Interview mit der französischen Zeitung „La Croix“ sagt er „ich würde ja gerne der katholischen Kirche angehören, aber ich habe genügend Ursachen, diese Kirche nicht zu lieben“, fügt dann aber hinzu: „Papst Franziskus ist das Beste, was der Kirche zustoßen konnte, um endlich ins 21. Jahrhundert reinzukommen.“



Anders als sein Vorgänger, der bajuwarische Pontifex, ist Franziskus weit über die Kreise der Katholiken hinaus populär, und wie auch sein Vorvorgänger, der Papst aus Polen, ein „eiliger Vater“: Auf vielen Reisen hat Wim Wenders Franziskus mit der Kamera begleitet.



Wer von Glauben spricht, der spricht auch von Unglauben: „The Incredibles 2“ huschen ab dieser Woche ebenfalls über die Leinwand. Superhelden – wie der Papst! Bereits 14 Jahre liegt der erste Filmauftritt von Bob, Violet, Dash und Baby Jack-Jack zurück. Das Zielpublikum dieses Animationsfilms ist inzwischen gewachsen, denn die jungen Leute, die sich 2004 den damaligen Pixar-Film angeschaut haben, nehmen heute ihre Kinder mit ins Kino, um zu erleben, zu was die „Disney Company“ die Helden gemacht hat.



Neu im Kino laufen auch „Hereditary“ ein Horrorfilm, „Midnight Sun“, ein Liebesfilm über Mondscheinkinder – das sind Menschen, die kein UV-Licht vertragen –, zwei französische Komödienfilme, „Budapest“ und „Plaire, aimer et courir vite“, und „Book Club“. Darin lesen vier betagte, aber immer noch attraktive Damen in privater Runde den Roman „Fifty Shades of Grey“ und nehmen die erotischen Fantasien des Buches mit in ihren sexuell abgekühlten Alltag.



