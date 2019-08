„Die Diva unter den Werkstoffen“ - so bezeichnet Patrick Roth, Teilnehmer am Internationalen Glasfestival in Asselborn sein Material aus dem er schillernde Skulpturen formt.

Glaskunst: Schillerndes Festival in Asselborn

Patrick Roth hat das Handwerk des Glasveredlers erlernt, ehe er sich der Glaskunst widmete. Die Hohlglasveredelung durch Schliff und Gravur ist eine heute eher seltene Handwerkskunst, die man in Deutschland nur noch an drei Glasfachschulen erlernen kann. Roth hat schon mehrfach an Symposien teilgenommen, doch es ist nun das erste Mal, dass er sich von seinem Atelier in Bregenz am Bodensee aus zum Glasfestival in Luxemburg aufmacht. Eingeladen hat dazu der Künstler Robert Emeringer aus Asselborn: