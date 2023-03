Er spielte so ziemlich jedes Saiteninstrument, bekannt wurde er durch die Lap-Steel-Guitar für Jackson Browne - und geschmacklose Hemden.

Im Alter von 78 Jahren

Gitarrist David Lindley gestorben

David Lindley, Gitarrist und Multiinstrumentalist mit beeindruckender Werk- und Kollaborationsliste seit den 1970er-Jahren, ist tot. Der US-Amerikaner starb im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Claremont in Kalifornien. Das berichtet unter anderem der „Rolling Stone“. Eine Todesursache ist nicht bekannt, Lindley sei aber schon länger gesundheitlich angeschlagen gewesen.

Lindley hatte sich seit den 1960er-Jahren als Sessionmusiker vor allem durch sein breites Spektrum einen Namen gemacht, er spielte so ziemlich jedes Saiteninstrument. So landete er in Aufnahmesessions von Bob Dylan, Bruce Springsteen oder Dolly Parton. Bereits früh benutzte er in der westlichen Popmusik bis dahin eher unbekannte orientalische Instrumente wie Oud oder Saz - mit mäßigem kommerziellen Erfolg.

Der stellte sich für ihn dann ein, als er mit Jackson Browne zusammenarbeitete. Für den damals bereits sehr bekannten Singer-Songwriter spielte Lindley vornehmlich Lap-Steel-Gitarre und agierte zwischen 1971 und 1980 als Bandleader für Browne. Sein Lap-Guitar-Spiel wurde zum markanten Element von Brownes Musik, besonders gut zu hören auf dessen erfolgreichstem Album „Running on Empty“.

Lindley arbeitete in dieser Zeit auch mit der wohl bekanntesten Session-Band der Popgeschichte, „The Section“ - einem Zusammenschluss aus Musikern aus den Livebands von James Taylor und Jackson Browne, die auf Dutzenden Studioproduktionen und zahlreichen Tourneen, vornehmlich im Softrock-Bereich, zu hören waren.

Seit den 1980ern richtete sich Lindleys Interesse verstärkt auf Folk und Weltmusik, er produzierte aber auch weiterhin Alben mit Bob Dylan, Iggy Pop oder Rod Stewart. Er gilt zahlreichen Gitarristen als großer Einfluss.

Neben seiner Musikalität war Lindley vor allem bekannt für seine schrillen, oftmals bewusst geschmacklosen Hippie-Outfits, die ihm den Spitznamen „Prince of Polyester“ einbrachten.





