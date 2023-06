Im Rahmen der laufenden Festival-Saison haben die maskierten Schweden-Rocker die Rockhal einmal mehr für ihre Messe der anderen Art auserkoren.

Mit Halestorm als Support

Ghost feiern Hard Rock-Messe der Kontraste in der Rockhal

Dustin MERTES Im Rahmen der laufenden Festival-Saison haben die maskierten Schweden-Rocker die Rockhal einmal mehr für ihre Messe der anderen Art auserkoren.

Zwischen der Bandgründung der schwedischen Hard Rock-Band Ghost im Jahr 2006 und der perfekt durchgetakteten Arena-Show im Jahr 2023 liegen Welten. Der Großteil des Phänomens um die maskierte Band geht auf das Konto von Sänger Tobias Forge, der meist als düsteres Kirchen-Oberhaupt verkleidet nicht nur das Epizentrum der Show darstellt, sondern auch ansonsten als Ghost-Mastermind agiert. Nichts umsonst werden alle anderen Bandmitglieder lediglich als „A Nameless Ghoul“ angegeben und treten dementsprechend auch optisch identisch mit dämonischen Science-Fiction-Masken auf. Bei internen Problemen lassen sich so Musiker problemlos austauschen und Forge kann das Ghost-Schiff weiter als unanfechtbarer Kapitän durch die Metal-Ozeane steuern.

Vom äußeren Auftreten mag es Ähnlichkeiten zu maskierten Extremkapellen der Metal-Szene geben, musikalisch erinnern Ghost eher an melodischen Hard Rock mit Versatzstücken von Kiss, Blue Öyster Cult, King Diamond bis hin zu den Metalbands der 1980er. Dass das ungewöhnliche Konzept aufgeht, bestätigt nicht nur eine Grammy-Auszeichnung in der Kategorie „Best Metal Performance“ (2016), sondern auch eine erneut gut gefüllte Rockhal am Montagabend.

Im Halestorm-Universum dreht sich alles um die Powerstimme von Frontfrau Lizzy Hale. Foto: Tamara Holper

Im Gepäck haben die Schweden neben der ersten Vorband Lucifer auch ein wahres Schwergewicht in der modernen Metal/Rock-Szene: Halestorm machen mit ihrem geradlinigen Hard Rock und der markerschütternden Powerstimme von Lizzy Hale auch vor der Rockhal nicht Halt und starten ohne jegliches Intro mit einem markerschütternden Schrei der Frontfrau in ein fast schon rotzig vorgetragenes Rock 'n Roll-Set. Die Gitarren verzerren sich bis in die Rückkopplung, nicht jeder Ton sitzt immer auf den Punkt, aber die Performance, die sich wie im Sonnensystem stets um die alles überstrahlende Stimme der Frontfrau dreht, sitzt dennoch bombenfest. Ein Rock 'n Roll-Fest der Extraklasse!

Chorgesänge und Horror-Päpste

Der Kontrast zu Ghost könnte dann nicht größer sein. Sobald der überschaubare Halestorm-Bühnenaufbau verschwunden ist, fällt erstmal ein Vorhang und die Hintergrundmusik wechselt zu kirchlichen Chorgesängen, die im Verlauf des Umbaus fast schon bedrohlich anschwellen und sich schließlich in einem effektvollen Intro mit kurzem Feuerwerksknall entladen.

Papa Emeritus IV führt mit einem gewissen Augenzwinkern durch die Horror-Show. Foto: Elena Arens

Die Ghost-Show ist mit einem extrem weitreichenden Bühnenaufbau samt dämonischen Kirchenfenstern als Backdrop und weit ins Publikum ragendem Steg im Vergleich zu Halestorm regelrecht durchgetaktet und durchchoreographiert. Doch Papa Emeritus IV, die mittlerweile fünfte fiktive Reinkarnation des Sängers Tobias Forge, welche er immer wieder neu erfindet, lenkt sein Publikum nach etwas verhaltenem Start souverän und mit einem unverkennbaren Augenzwinkern durch die Horror-Messe.

Monster-Rocker, Japan-Metal und eine schwermetallene Geschichtsstunde Am Dienstagabend war mit Lordi, Babymetal und Sabaton eines der ungewöhnlichsten Tourpakete der letzten Monate in der Rockhal zu Gast.

Die Setlist bildet einen ausgewogenen Mix aus den mittlerweile fünf Studioalben der Band, mit einem leichten Fokus auf der neuesten LP „Impera“ (2022). Immer wieder lockert die Band das Geschehen mit offensichtlich geplanten, aber dennoch erfrischenden kleinen Gags auf. Zudem schlüpft der Frontmann immer wieder in ältere Rollen seines Frontmann-Alteregos und sorgt somit auch für optische Abwechslung. Auch seine Bewegungen sind minutiös an die unterschiedlichen Charaktere angepasst und zeigen, mit wie viel Liebe zum Detail seine Vision von Ghost umgesetzt ist.

4 Sänger Tobias Forge führt die Rockhal mit großen Rockstar-Posen durch die Horror-Messe. Foto: Elena Arens

um weitere Bilder zu sehen. Sänger Tobias Forge führt die Rockhal mit großen Rockstar-Posen durch die Horror-Messe. Foto: Elena Arens Auch maskierte Ghost-Fans finden sich im Rockhal-Publikum. Foto: Elena Arens Trotz der Masken gibt die Band sich publikumsnah. Foto: Elena Arens Einer der "Nameless Ghouls" an der Lead-Gitarre. Foto: Elena Arens

Bei „Miasma“ wird gar der älteste Papa Emeritus im Sarg auf die Bühne gefahren, mit einem kleinen Pyro-Feuerwerk wiederbelebt und darf anschließend unter großem Jubel ein fantastisch in das Hard Rock-Instrumental eingebettetes Saxofon-Solo zum Besten geben. Die ungewöhnliche Einlage ist nur eines von vielen Beispielen für die enorme musikalische Bandbreite der Band, die zwischendurch fast schon tanzbare Disco-Züge annimmt, nur um im nächsten Moment wieder mit metallischen Double-Bass-Attacken ungebremst zurück in die Abgründe der Kirchen-Dämonen zu rasen.

Luxemburger malt für Metallica-Fanclubs in aller Welt Bei der einzigen Deutschland-Show von Metallica traf das „Luxemburger Wort“ ihren größten Anhänger aus dem Großherzogtum, der in Fan-Kreisen weltweit bekannt ist.

Gegen Ende der Show wird die Masken-Show dann mit den beliebtesten Songs zum Höhepunkt manövriert und treibt das Publikum zu gesanglichen Höchstleistungen an. Generell sind die Luxemburger am Montagabend bei der Ghost-Show erstaunlich laut und textsicher. Das fällt auch Tobias Forge auf, der vor dem letzten Song noch einmal die langjährige Beziehung mit dem Großherzogtum lobt und die „Messe“ mit dem Zugaben-Trio „Kiss the Go-Goat“, „Dance Macabre“ und „Square Hammer“ beendet.

So geht am Montagabend eine Hard-Rock-Messe der Kontraste zu Ende, bei der die perfekt orchestrierte Masken-Show von Ghost durch das rotzige Rock 'n Roll-Fest von Halestorm perfekt veredelt wurde.





