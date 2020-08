919 Teilnehmer haben an einem Fotowettbewerb auf Instagram teilgenommen. Die sechs besten Beiträge wurden vor Kurzem ausgewählt.

Gewinner von #luxembourgyourworldheritage stehen fest

919 Teilnehmer haben an einem Fotowettbewerb auf Instagram teilgenommen. Die sechs besten Beiträge wurden vor Kurzem ausgewählt.

(TJ) - Im Rahmen der ersten „Journée du patrimoine mondial au Luxembourg“ hatte der für die Zusammenarbeit mit der Unesco zuständige Ausschuss gemeinsam mit dem Kulturministerium einen Fotowettbewerb auf Instagram organisiert.

Klicken Sie sich durch die prämierten Beiträge:

Die Teilnehmer waren aufgerufen, in drei Kategorien - Altstadt und Festung Luxemburg, Family of Man und Springprozession - ihre besten Fotos unter dem Hashtag #luxembourgyourworldheritage zu posten.

Aus 919 Beiträgen hat eine Jury nun die besten Bilder ausgewählt. Dabei kam es auf Ästhetik, Originalität und Bildkomposition an. Die ausgewählten Fotos sollen vom Ministerium, der Stadt Luxemburg und Luxembourg for Tourism in Zukunft zur Vermarktung des Landes benutzt werden.

