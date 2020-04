Ger Maas: "Vita, ti amo" - eine Hommage

Erinnerung an die Grand Dame der Luxemburger Malerei, die stets konsequent ihr Credo gelebt hat.

„Malen, Malen, Malen! Das Glück dieser Erde! Farbe und Licht!“ Wenige Worte braucht Ger Maas selbst, um 2008 in einem Brief an ihren früheren Lehrmeister Oskar Kokoschka (OK) im Ausstellungskatalog zur „Licht und Farbe: Ger Maas – Hommage an Oskar Kokoschka“-Schau zu beschreiben, was sie mit dem „ ,offenen Fenster‘, meinen Weg weiterzugehen“ meint, das ihr OK hinterlassen hat.

Kurz, klar, pulsierend wie das Leben selbst fasst sie so zusammen, was der Betrachter empfindet, wenn er einem ihrer Werke gegenübersteht und sich von der Kraft, die es verströmt, durchdringen lässt ...