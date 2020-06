George Floyd und Corona auf den Mauern weltweit

Die Street-Art-Szene beschäftigt derzeit zwei Themen: der Mord an dem Schwarzafrikaner George Floyd und natürlich die Corona-Krise. Ein Überblick von Brüssel bis Nairobi.

Die Street-Art-Szene beschäftigt derzeit zwei Themen: der Mord an dem Schwarzafrikaner George Floyd und natürlich die Corona-Krise. Ein Überblick von Brüssel bis Nairobi.

Der Tod von George Floyd hat weltweit für Aufregung gesorgt und der Beweis findet sich auf Gebäuden und Mauern. Hier einige der auffälligsten Wandmalereien, die an George Floyd erinnern:

11 Brüssel, ein Kunstwerk von NovaDead Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Brüssel, ein Kunstwerk von NovaDead Foto: AFP Foto: AFP Paris, ein Werk des Kollektivs "Collectif Art" Foto: AFP Grenoble Foto: AFP Manchester: Der Straßenkünstler Akse P19 steht vor einem Wandgraffiti von George Floyd, das er gerade fertiggestellt hat. Foto: Sopa Kibera (Kenia), ein Werk des Künstlers Brian Esendi Foto: AFP Strombeek-Bever in Holland, ein Werk des Künstlers Djamel Oulkadi Foto: AFP Foto: AFP In Bethlehem Foto: AFP Paris, ein Werk des Künstlers JR Foto: AFP

Auch die Corona-Krise findet in diesen Wochen ihren Niederschlag in der Graffiti-Szene, die natürlich eher im Verborgenen arbeitet. Einige Beispiele in dieser Bildergalerie:



9 Künstler Alexandre Farto aka Vhils vor seinem Werk in Porto. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Künstler Alexandre Farto aka Vhils vor seinem Werk in Porto. Foto: AFP Foto: AFP Ein Graffiti des Künstlers akse_p19 in Manchester. Foto: AFP Foto: AFP Peking Foto: AFP Nairobi Foto: AFP Nairobi Foto: AFP Glasgow Foto: AFP Ferizaj im Kosovo. Foto: AFP





