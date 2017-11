von Marc Thill



Salzburg im Herbst. Es regnet, ein kalter Wind pfeift durch die Gassen, in der Gaststube ist es gemütlich. Beim Zirkelwirt empfängt Jean Back seine Gäste, erklärt am Mittagstisch sein neuestes Buch, schildert einen schwierigen Filmdreh in den siebziger Jahren und schwelgt in Erinnerungen: Georg Trakl, Salzburg, Luxemburg – damals und heute.

„Trakl Blues“, lautet der Titel des Buchs, das bei den Editions Kremart erschienen ist ...