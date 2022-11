Zusammen mit seinem Quartett stattet der aufstrebende Pianist und Komponist Isfar Sarabski Luxemburg einen Besuch ab und stellt sein Debütalbum vor.

Genreübergreifende Jazzklänge im Cube 521

(C./nos) - Er ist „der Newcomer der Stunde“, gewann 2009 das Montreux Jazzfestival und war dieses Jahr für den Deutschen Jazzpreis nominiert. Die Rede ist von Isfar Sarabski, der „mit seiner Musik eine Brücke zwischen Orient und Okzident, modernen Jazzauffassung und Tradition, Clubmusik und elektronischer Musik schlägt“.

Der aserbaidschanische Pianist und Komponist präsentiert am Freitag, dem 11. November, um 20 Uhr zusammen mit seinem Quartett sein Debütalbum „Planet“ im Cube 521. „Das Album trägt den Namen ‚Planet‘, weil es meine Gefühle und Ansichten zu unserem Planeten zusammenfasst“, so Isfar über seine LP.

„Die Menschen, die Geschehnisse in den letzten Jahren, die uns alle betrafen, und die neuen Situationen, mit denen wir klarkommen müssen, reflektiere ich in den Kompositionen, mit dem Wunsch, darüber mit meinen Zuhörern in den Dialog zu treten.“



Die Musik Isfar Sarabskis kennt keine Genregrenzen. Experimentierfreudigkeit sowie eine Mischung aus Jazz und elektronischen Elementen prägen sein Werk.

Tickets sind über www.luxembourg-ticket.lu und telefonisch unter 47 08 95 1 erhältlich. Weiter Informationen auf www.cube521.lu.

