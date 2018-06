Gilbert Trausch, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist, war Wegbereiter für die moderne Geschichtsforschung in Luxemburg.

Gelehrter und Lehrmeister

Marc THILL Der Historiker Gilbert Trausch ist gestorben. Wie kein anderer hat er es geschafft, Geschichte für alle verständlich zu erklären.

Gilbert Trausch war ein Gelehrter im wahrsten Sinne des Wortes. Seine fundierte Ausbildung an der Sorbonne in Paris, danach an der University of the South-West of England in Exeter, wo er zusätzlich zur Geschichte englische Literatur studierte, hat ihm, wie er später einmal sagte, jene Weltoffenheit geschenkt, die er brauchte, um sein Wirken in Luxemburg auf ein höchstes Niveau führen zu können.



In vielfacher Hinsicht schaffte er das in seinem Fach. Dabei war er ein Wegbereiter für die Luxemburger Geschichtswissenschaft und für viele ein bedeutsamer und einzigartiger Lehrmeister. „Eine ganze Generation Luxemburger Historiker hat es ihm zu verdanken, dass sie sich in die Geschichtsforschung vertieft haben“, meint Monique Kieffer, Historikerin und Direktorin der Nationalbibliothek. Trausch war ein Mentor, und was gibt es Schöneres für einen Gelehrten, als seine Schüler für ein Studium und für einen Beruf zu begeistern?

„Er gab der Nationalbibliothek eine ganz neue Ausrichtung“

Wie Monique Kieffer heute, war Gilbert Trausch vor vielen Jahren Direktor der Nationalbibliothek. Nachdem er elf Jahre lang, von 1957 bis 1968, zunächst am „Lycée des Garçons“ unterrichtet hatte, wurde er Leiter der Literaturabteilung an den neu geschaffenen „Cours universitaires“ und ließ sich ab 1971 an den Bibliotheken in Paris, Brüssel und Frankfurt weiterbilden, um dann von 1972 bis 1983 den Posten des Direktors der Nationalbibliothek zu bekleiden. Der Umzug in den „Aalen Stater Kolléisch“ war zwar der Verdienst seines Vorgängers Professor Joseph Goedert, „er aber hat es damals geschafft, die Nationalbibliothek als wissenschaftliches Instrument für die Forschung nutzbar zu machen und ihr jene Sichtbarkeit zu geben, die sie brauchte, um erstmals auch internationale Renommee zu erlangen“, so Monique Kieffer.



Gilbert Trausch im Jahr 1990. Foto: Lé Sibenaler

Von 1984 bis 1990 war Gilbert Trausch Direktor des „Centre Universitaire de Luxembourg“, und gerade dort haben sich die Wege vieler Luxemburger Geschichtsforscher immer wieder gekreuzt – ihr gemeinsamer Anker hieß dabei Gilbert Trausch. Charles Barthel, heute Historiker im Staatsarchiv, war einer seiner Studenten und hat mit ihm zusammen am „Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman“ geforscht. 1990 hatte Trausch dieses Forschungszentrum über die europäische Integrationsgeschichte gegründet, das sich im Geburtshaus von Robert Schuman in Clausen befand. 2016 wurde es mit der Schaffung des neuen Instituts für Zeitgeschichte aufgelöst.

40 Jahre lang hat Charles Barthel Gilbert Trausch begleitet – für ihn war er vor allem ein großer Erzähler und konnte wie kein anderer Geschichte an den Mann bringen: „Sein Verdienst ist es, die Luxemburger Geschichtsschreibung einem breiten Publikum nahe gebracht und das Interesse an der nationalen Geschichte wieder neu erweckt zu haben. Zudem hat er die Landesgeschichte auf einem internationalen Parkett bekannt gemacht.“

Gilbert Trausch habe es verstanden, Geschichte klar verständlich und in einfachen Worten zu vermitteln: „Er war clever und visionär genug, um zu erkennen, dass er das tun musste, um gleichzeitig die Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung in Luxemburg vorantreiben zu können.“

Auch der Historiker Guy Thewes, neuer Direktor des Geschichtsmuseums der Stadt Luxemburg, teilt diese Auffassung. „Gilbert Trausch konnte vor allem schwierige Zusammenhänge spannend erklären und seine Zuhörer dafür begeistern – er hat mich geprägt.“ Thewes interessierte sich genauso wie Trausch für das 18. Jahrhundert. „Seine Artikel, seine Vorträge, seine Publikationen waren für mich und andere immer der Ausgangspunkt für eigene historische Recherchen.“

Da Gilbert Trausch über die Jahre eine Meistererzählung über Luxemburg erstellt hat – damit bezeichnet die Geschichtswissenschaft historische Großdeutungen, die für eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte historische Erzählperspektive leitend sind – , war er die Inspirationsquelle aller Historiker, die sich mit irgend einem Thema befasst haben. „Man las zunächst Trausch, bevor man damit begann, etwas in Frage zu stellen oder neu zu interpretieren.“

Gilbert Trausch hat die Geschichtsschreibung insgesamt aber in eine neue Richtung gelenkt. Er war der erste Historiker, der den Aufstand der Bauern 1798 gegen die französischen Besatzer nicht wie andere vor ihm als Ausdruck eines Nationalgefühls der Luxemburger gedeutet hat. „Er hat sich einer Verklärung des 'Kloeppelkrichs' widersetzt“, sagt Denis Scuto, Historiker der Uni Lëtzebuerg. „Für ihn war die soziale Unzufriedenheit der Auslöser dieses Aufstandes, er hat aber insgesamt immer wieder neue Erklärmodelle in die Geschichtsforschung eingebunden und Aspekte wie Wirtschaft, Arbeit, Armut und Soziales erstmals auch mitberücksichtigt.“ Für Scuto war Trausch jedenfalls ein Mentor und ein Vorbild.

Die europäische Integrationsgeschichte

Bei einem Vortrag im Jahr 2007. Foto: Guy Jallay

Rückblickend auf das reichhaltige Schaffen von Gilbert Trausch erwähnen alle Historiker natürlich die große historische Ausstellung in den ehemaligen Ausstellungshallen auf Limpertsberg anlässlich des 150. Jubiläums der Luxemburger Unabhängigkeit im Jahr 1989. Über viele Monaten haben sich die Historiker wöchentlich getroffen, um unter dem Vorsitz von Gilbert Trausch die einzelnen Kapitel zu den 150 Jahren Luxemburgs abzuarbeiten. „Es war die größte Ausstellung über die Luxemburger Geschichte, die es je gegeben hat“, so der Historiker Charles Barthel. Mehr als 100 000 Besucher waren damals zu dieser einmaligen historischen Schau gekommen.

Wie kaum ein anderer vor ihm hat Gilbert Trausch die nationale Geschichte Luxemburgs immer wieder in einen europäischen Kontext gestellt. Früh hat er die Geschichte der europäischen Integration als neues Forschungsfeld entdeckt und wurde 1989, im Jahr des Mauerfalls, Vorsitzender des „Groupe de liaison des historiens auprès de la Commission des Communautées européennes“. Er war zudem auch Professor für europäische Geschichte an der „Université de Liège“ und am renommierten „Collège d'Europe“ in Bruges.

Gilbert Trausch wollte offenbar noch eine allerletzte Arbeit über den Ersten Weltkrieg in Luxemburg veröffentlichen – ausgerechnet über jenen Krieg, deren Erinnerungsfeiern vor vier Jahren Opfer der Sparmaßnahmen der Regierung wurden. Der Tod aber kam ihm zuvor. Gilbert Trausch war verheiratet mit der bereits 1995 verstorbenen Cathérine Bribet und Vater von zwei Kindern. Sein Seelenamt wird am Freitag um 11 Uhr in der Kathedrale gefeiert.