Es rumort kräftig in der Luxemburger Filmwelt: Das vermochte nicht einmal der rote Teppich in Cannes zu verbergen.

Leitartikel Kultur 2 Min.

Geld oder Leben

Vesna ANDONOVIC „Geld allein ist Schadensbegrenzung, nicht langfristige Lösung des Problems der Filmindustrie.“

Es rumort kräftig in der Luxemburger Filmwelt: Das vermochte nicht einmal der rote Teppich in Cannes zu verbergen. Am Samstagabend gingen dort die 71. Filmfestspiele zu Ende. Zwei Tage zuvor schloss der „Marché du film“, auf dem sich Tausende Vertreter von Filmförderinstituten, Produktionshäusern und Vertriebsfirmen treffen, um internationale Partner für ihre Projekte zu gewinnen, seine Türen.



Dass auch der Luxemburger Film Fund – inzwischen zum 16. Mal – Flagge auf der Croisette zeigte, ist demnach nicht Spaßveranstaltung unter Palmen, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit im knallharten Filmgeschäft, in dem die Konkurrenz niemals schläft. 19 nationalen Firmen bot der Pavillon Platz, um ihre Meetingmarathons im Halbstundentakt abzuarbeiten.

Ein Tatbestand bereitete den Filmschaffenden dabei diesmal besondere Sorgen: von den für 2018 wie im Vorjahr verfügbaren 30 Millionen Euro an staatlichen Zuschüssen, die über das „Comité de sélection“ des Film Fund verteilt werden, sind bereits 21 082 959 Euro vergeben.



Ein Engpass kündigt sich also an, und die Gleichung scheint einfach: keine Unterstützung, keine Produktion.



So warnte Nicolas Steil, Sekretär der Produzentenvereinigung ULPA, eindringlich, man werde, wenn nicht bald konkrete Schritte eingeleitet, also zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt würden, in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr arbeiten können. Film-Fund-Direktor Guy Daleiden seinerseits war um Entdramatisierung bemüht und erklärte den Ursprung der momentanen Krise mit der steigenden Firmenzahl im Sektor, stagnierenden finanziellen Mitteln und technischen Entwicklungen, wie der „Virtual Reality“, die neuartige Produktionsmöglichkeiten eröffnen.



Der Blick auf die Entwicklung der im Staatsbudget veranschlagten Mittel verdeutlicht, dass über die letzten Jahrzehnte hinweg ganz bewusst und gezielt in die Filmindustrie investiert wurde, was ebenfalls das Wachstum des Sektors zur Folge hatte. Auch durch die Entwicklung hiesiger Ausbildungen – vom anfänglichen BTS Animation, aus dem bald ein Bachelor werden soll, bis hin zu zwei weiteren BTS in den Bereichen Film und Schreiben – wurde ein klares Zeichen ausgesandt, dass konkrete Zukunfts- sprich Berufsaussichten im Film existieren.



Das aktuelle Problem wirkt somit, nüchtern betrachtet, nicht nur wie ein selbst herangezüchtetes, sondern auch wie eines, das man im Großherzogtum am liebsten mag, weil sie einfach zu lösen ist: nämlich mit Geld.



Ein gefährlicher Trugschluss, der der aktuellen Lage nicht gerecht wird, da er sie bestenfalls nur kurzfristig entspannt. Statt eines finanziellen Notfallplans ist an dieser Stelle eine tiefgründige Reflexion über die zukünftige Entwicklung und Zielsetzung des weitgehend staatlich subventionierten Sektors notwendig. Diese ist nur im offenen und konstruktiven Dialog mit den Filmschaffenden selbst möglich.



Doch die Produzenten warten noch immer auf eine Antwort auf ihren Brief vom 9. März an den Medienminister Xavier Bettel. Seine politische Verantwortung ist es, nicht kurz mal Feuerwehrmann zu spielen, sondern die Förderpolitik der Regierung nachhaltig zu gestalten. Denn über die Steuergelder hinaus, die in die Filmbranche investiert werden, geht es hier um die Existenzgrundlage, also das Leben von mehr als 1 000 Menschen, die derzeit im Sektor beschäftigt sind.



Nicht nur ihnen, auch den nachrückenden Generationen von Filmschaffenden ist Xavier Bettel eine langfristige Lösung schuldig. vesna.andonovic@wort.lu