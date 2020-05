So rabiat sieht man Hollywoods Diven eigentlich nie - doch das Corona-Virus provozierte eine regelrechte Massenschlägerei der Schönen - sehr zum Erstaunen und der Freude ihrer Fans weltweit.

Gehörig eins auf Fresse: Internet-Challenge mit hochkarätiger Besetzung

Vesna ANDONOVIC So brutal sieht man den Konkurrenzkampf von Hollywoods Diven eigentlich nie - doch die Massenschlägerei der Schönen ist in Coronazeiten eine wahre Freude.

Stutenbissigkeit hin oder her: So sieht man Hollywoodstars wie Scarlett Johansson, Margot Robbie, Lucy Lawless, Drew Barrymore, Halle Berry oder Cameron Diaz eher selten - erst einmal im trauten Heim, im lässigen Homeoffice-Look - und vor allem mit geballten Fäusten und was sonst noch so alles zum Schlagen taugt.



Ideengeberin war dabei die neuseeländischen Stuntwoman Zoë Bell, die u.a. an "Kill Bill" mitarbeitete und nun endlich wieder mit ihren Freundinnen "spielen" wollte - und mit dem Hashtag #BossBitchFightChallenge 👊 zur globalen Massenschlägerei aufrief.

Sehr zur Freude von Millionen Fans weltweit, die das Video mit Begeisterung teilten und liketen, folgten zahlreiche Hollywoodgrößen dem Aufruf und schlugen zu, was das Zeug hält.

Übrigens gilt hier das Motto "Besser gut kopiert als schlecht erfunden" - denn für ihr gemeinsames Video inspirierten sich die Schönen und Reichen Hollywoods bei ihren "unsichtbaren" Kollegen, den Stuntmännern - oder besser gesagt denen, die es noch werden wollen dank des Campus Univers Cascades im französischen Le Cateau-Cambrésis.



Auch deren Video ist eine wahre Freude - und da sage noch jemand Gewalt sein keine Lösung ... zumindest in Corona-Zeiten und vor allem, wenn sie nicht echt ist, ist sie es doch!





