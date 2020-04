Stadttor, Kirche, Weltkulturerbe: Die Porta Nigra ist 1.850 Jahre alt – und birgt noch immer Geheimnisse.

Kultur 1 5 Min.

Geheimnisse um Triers steinernen Zeitzeugen

Stadttor, Kirche, Weltkulturerbe: Die Porta Nigra ist 1.850 Jahre alt – und birgt noch immer Geheimnisse.

Sie beansprucht den Titel auf das am besten erhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen: Schwarz und massiv thront die Porta Nigra am Anfang der Trierer Fußgängerzone. 1.850 Jahre bewegte Vergangenheit liegen hinter ihr. Seit der Antike wurde fleißig an- und umgebaut, wieder abgerissen, Material entwendet und erneuert. Allein ein Zufall bewahrte die Porta vor dem Schicksal anderer antiker Stadttore, die im Mittelalter zerlegt und als Steinbruch genutzt wurden. Das Tor stellte als eines von vier Stadttoren mit der Stadtmauer die antike Befestigung von „Augusta Treverorum“.

Nicht zur Verteidigung, sondern als Prestigeprojekt der Römer, so die Annahme. Erst 2018 gelang es Wissenschaftlern, das Alter der Porta auf nun 1.850 Jahre zu bestimmen: Sie konnten Holz datieren, das in der Porta und der angrenzenden Stadtmauer verbaut wurde. Die Bäume wurden demnach im Winter 169/170 gefällt, die Porta 170 gebaut.

Unesco-Weltkulturerbe: "Wir sollten ,houfreg‘ sein" Die Präsidentin der „Commission nationale pour la Coopération avec l’Unesco“, Simone Beck, über lebendiges Welterbe und leidige Baustellen.

Eine zweite Überraschung: Das Tor war ursprünglich hell. Im Laufe der Jahrhunderte erhielt das Gebäude die heutige schwarze namensgebende Färbung. Rund 7.200 Sandsteinquader aus umliegenden Steinbrüchen verwendeten die Römer für die Porta. Forscher fanden laut Deutschem Archäologischem Institut (DAI) am Gebäude etwa 124 antike Steinmarken und 200 Steinmetzzeichen.

Anders als heute war das Tor in der Antike jedoch symmetrisch; mit drei Stockwerken, zwei Türmen und einem Innenhof. Durch zwei große Tore im Erdgeschoss, die im Notfall mit einem Fallgitter versperrt werden konnten, führte eine Straße von der Stadt nach draußen und weiter nach Koblenz oder Mainz.

Lex Kleren

Dank Napoleon wieder von der Kirche zum antiken Bauwerk

Nach dem Abzug der Römer aus der Region im 4. Jahrhundert verlor die Porta an Bedeutung. Diebe klauten Eisenklammern aus den Mauern. Doch während die anderen Stadttore und die Stadtmauer weitgehend zerlegt wurden, hatte die Porta Glück: Der griechische Mönch Simeon reiste um 1030 nach Trier und lebte zurückgezogen im Ostturm der Porta.

Nach seinem Tod 1035 erwirkte der Trierer Erzbischof Poppo von Babenberg (1016-47) dessen Heiligsprechung und entwickelte das Gebäude, wo Simeon der Legende nach eingemauert ist, zu einer Pilgerstätte. Wie die Porta zu der Zeit aussah? „Genaue Befunde fehlen“, sagt der Trierer Kunsthistoriker Gottfried Kerscher.

Foto: Guy Jallay

Für das 11. Jahrhundert ließen sich nur kleinere Einbauten rekonstruieren, darüber hinaus sei eine „vernünftige Hypothese“ nicht möglich. Das Problem: „Alles wurde überformt, überarbeitet und wieder zurückgebaut“, so Kerscher. Erst ab dem 12. Jahrhundert lasse sich ein Umbau des antiken Stadttor in eine imposante Doppelkirche belegen. Über den konkreten Bau im Mittelalter lässt sich wiederum nur spekulieren.

Eine Ausstellung in der Porta zeigt Simulationen, die Folgendes nahelegen: Die Tore im Erdgeschoss wurden zugeschüttet, im Innenhof Böden eingezogen und eine Freitreppe ins erste Obergeschoss gebaut. Dort fand die Kirche für die normale Bevölkerung Platz. Darüber wurde ein weiteres Stockwerk für die Oberkirche gesetzt, zudem eine Apsis im Osten angebaut, ein Stock des Ostturms abgerissen und der Westturm vergrößert.

Die Rekonstruktionen basierten auf historischen und archäologischen Quellen, erklärt Archäologe Uwe Mahler von der Generaldirektion Kulturelles Erbe. Es handele sich um „einzelne Mosaiksteine“ wie etwa einen Kupferstich von Caspar Merian (1627-1686). Er zeigt die Porta Nigra um 1660 als Simeonkirche – „die früheste Darstellung, die wir haben“, sagt Mahler, der für das antike Welterbe in Trier zuständig ist. Manches bleibe Vermutung.

1804 besuchte dann Napoleon Trier und setze der Nutzung der Porta als Kirche ein Ende. Er veranlasste den Rückbau, das antike Tor wurde freigelegt. Von den Jahrhunderten vorher sind heute nur die Apsis sowie Heiligen-Darstellungen erhalten, die im 18. Jahrhundert in die antike Bausubstanz gehauen wurden. Die Unesco nahm die römischen Baudenkmäler in Trier 1986 als Welterbe auf, auch die Porta. Am Erhalt und der Restaurierung wird seitdem immer wieder gearbeitet, denn das 1.850 Jahre alte Tor ist im Jahr 2020 mitten in der Stadt zunehmend Belastungen durch Schadstoffe ausgesetzt.

Lex Kleren

"Die Porta soll nicht wieder ganz weiß werden" Der Geologe Michael Auras über Verfärbung und Verschmutzung der Porta Nigra Die schwarze Färbung des ursprünglich hellen Sandsteins hat dem römischen Stadttor in Trier im Mittelalter seinen Namen gegeben: Porta Nigra. Der Mainzer Geologe Michael Auras vom Institut für Steinkonservierung hat die Schmutzkrusten an der Porta Nigra untersucht. Im Interview spricht er über Schäden, die der Schmutz dem Weltkulturerbe zufügt, warum manche Steine schwarz gestrichen wurden – und ob Besucher künftig die Porta Nigra gereinigt in weiß erleben könnten. Michael Auras, andere antike Gebäude leuchten in der Regel in erdigen Tönen: beige oder rotbraun. Warum ist die Porta Nigra schwarz? Die Steine haben sich im Laufe der Jahre verfärbt. Zwei Prozesse haben dazu geführt. Einmal haben sich die Steine auf natürlichem Weg verdunkelt, etwa durch Eisenoxide, die im Laufe der Zeit immer mehr an die Oberfläche des Steins transportiert wurden. Die Witterung und der Regen haben ihren Teil beigetragen. Ein zweiter Punkt sind Umweltschadstoffe wie Reaktionsprodukte industrieller Abgase, Flugasche, Dieselabgase oder Bremsabrieb, die dem Stein schaden. Auf der Oberfläche der Porta hat sich an vielen Stellen Gips gebildet, der als Schmutzfänger wirkt. Schadet der Schmutz denn dem Gebäude? Ja, aber der Schadensprozess geht nur sehr langsam voran. Das Erdgeschoss der Porta war im Mittelalter jahrhundertelang zugeschüttet und ist deutlich weniger verschmutzt als die oberen Stockwerke. Das sieht man gut von der Stadtseite, von dort wirkt die Porta im unteren Bereich recht hell. An stärker verschmutzten Stellen lösen sich mehrere Millimeter dicke schwarze Krusten und fallen ab. Das schadet dem Stein. Mit der Zeit geht dadurch auch eine Aussage über die handwerkliche Bearbeitung des Gebäudes verloren. Die Porta wurde mehrfach restauriert, und auch eine komplette Reinigung war im Gespräch. Könnte die Porta künftig wieder weiß werden? Bei der letzten großen Restaurierung 1969/1970 wurden einige Steine ausgetauscht und ausgebessert. An der Nordseite der Porta Nigra hat man zum Teil neue Steine eingesetzt – und dann schwarz gestrichen, damit die neuen Steine farblich ins Bild passen. Andere antike Gebäude, die ebenfalls verschmutzt waren, wurden komplett gereinigt, aber die Porta soll nicht wieder ganz weiß werden. Warum nicht? Die schwarzen Verfärbungen gehören dazu. Viel wichtiger sind Schritte zur Restaurierung, die das Gebäude in Schuss halten. Dazu wurde es in der Vergangenheit etwa überdacht und die Hauptgesimse verblecht. Das Regenwasser wird nun kontrolliert abgeleitet. Das hat dem Bau gut getan. Jeder Aufzug wird regelmäßig gewartet, bei historischen Gebäuden ist man oft zögerlicher. Im Fall der Porta Nigra sollten die schwarzen Krusten an manchen Stellen reduziert werden, so dass sie dem Bau weniger schaden. An der Westfassade wurde die Kruste bereits geringfügig ausgedünnt – eine derart zurückhaltende Reinigung reicht aus. Die anderen Fassaden sollen in den kommenden Jahren folgen.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.