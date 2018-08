In Wesen und Mythos vereint der Wolf wie kein anderes Raubtier Gegensätze.

Kultur 8 Min.

Gefürchtet und verehrt

Mireille MEYER Inmitten der sagenumwobenen Spezies ist er das Tier mit der größten Aktualität: der Wolf. Nach seiner fast gänzlichen Ausrottung kehrt er in die Wälder Europas zurück und damit auch die Angst vor ihm. Diese ist jedoch vor allem ein Ergebnis der Kulturgeschichte.

Bedächtig schreitet der große graue Wolf aus dem Wald heraus, reißt bedrohlich sein Maul auf und schleicht sich dann auf samtenen Pfoten an seine Beute heran. Die Katze steigt flink auf den Baum, doch die Ente quakt und springt in ihrer Aufregung aus dem Wasser. Da packt der Wolf sie und verschlingt sie auf ein Mal. Dieses traurige Szenario kann man in Sergei Prokofjews Musikmärchen „Peter und der Wolf“ hören, in dem Kindern verschiedene Musikinstrumente vorgestellt werden. Darin übernimmt der Wolf die Rolle des Bösewichts, in die er vor allem in Europa über die Jahrhunderte hinweg gedrängt wurde. Angst und Schrecken vor dem gierigen Raubtier machten sich breit, als die Menschen anfingen, Nutztiere zu halten und der Wolf in den Viehherden Beute witterte.

Romulus und Remus werden von der kapitolinischen Wölfin gesäugt. Foto: Shutterstock

Wie ambivalent das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf seit jeher ist, zeigen die gegensätzlichen Eigenschaften, die dem Tier in Sagen und Mythen zugeschrieben werden. Sie reichen von weise, stark, ausdauernd und familienbewusst bis hin zu böse, hinterlistig und unersättlich. In der Gründungssage der Stadt Rom nimmt eine Wölfin sich fürsorglich der Zwillinge Romulus und Remus an, säugt sie und zieht sie groß. Die beiden wurden von König Amulius am Tiber ausgesetzt. Sie sind die Enkel seines Bruders Numitor, dessen Krone er an sich gerissen hat. Als Romulus und Remus erwachsen sind, töten sie Amulius und gründen die Stadt Rom. Von der Wölfin, die auch als Symbol der Fruchtbarkeit gilt, sollen die Gründerväter der ewigen Stadt Mut, Stärke und Kampfgeist gelernt haben.

Mowgli wird in „Das Dschungelbuch“ von einer Wolfsfamilie aufgezogen. Foto: AFP

In „Das Dschungelbuch“ greift Rudyard Kipling den Aspekt der Fürsorglichkeit der Wölfe auf: „‚Was?‘ fragte Mutter Wolf. ‚Ist das ein Menschenjunges? Ich habe noch nie eins gesehen. Bring es her!‘ Wölfe, die ihre eigenen Jungen über Stock und Stein tragen, können, wenn nötig, ein Ei zwischen die Zähne nehmen, ohne es zu zerbrechen. Obgleich sich Vater Wolfs Rachen über dem Kinde schloss, so hatten seine spitzen Zähne doch nicht einmal die weiche Haut des strampelnden Kleinen geritzt, als er ihn zu seinen eigenen Jungen legte. ‚Wie winzig! Wie nackt und – wie tapfer!‘ sagte Mutter Wolf sanft. Der Kleine drängte die Wolfsjungen beiseite, um dicht an das warme Fell der Mutter zu gelangen. ‚Ahai, er sucht seine Nahrung ganz wie die anderen. Das also ist ein Menschenjunges? Sag, hat sich je eine Wölfin rühmen können, ein Menschenjunges unter ihren Kindern zu haben?‘“

Jack Londons „White Fang“ heißt auf Luxemburgisch „Wollefszant“. Foto: Tarantula Distributions

Vollmond am Horizont

In vielen Stämmen der Ureinwohner Nordamerikas wird der Wolf seit jeher für seinen ausgeprägten Familiensinn sowie für sein Jagdgeschick und seine Ausdauer geachtet und verehrt. Den „Native Americans“ ist der Wolf ein Bruder. So ist das Handzeichen der Pawnee zur Benennung ihres Stammes die Darstellung von Wolfsohren, Prärie-Indianer bezeichnen die Pawnee als Wölfe, ihrer List und ihres Mutes wegen. In seinem Roman „Wolfsblut“ lässt Jack London den vierbeinigen Protagonisten, halb Hund, halb Wolf, in einem Indianerlager aufwachsen und beschreibt, wie er sich nach und nach an den Menschen gewöhnt. Der Film „Wollefszant“ (auf Französich Croc-Blanc, im Original White Fang) von Alexandre Espigares erzählt dieses Abenteuer.

Odin mit seinen Wölfen Geri und Freki. Foto: Getty Images

Vollmond am nächtlichen Horizont und davor ein sehnsüchtig heulender Wolf, dieses Bild ist in jeder guten Gruselgeschichte zu finden. Einen Bezug zwischen Wolf und Mond findet man bereits in der germanischen Mythologie. In der Edda, einer Sammlung nordischer Mythen und Sagen, steht: „Wer ist es, der [die Sonne] so in Angst setzt? Har antwortete: Das sind zwei Wölfe; der eine, der sie verfolgt, heißt Sköll: sie fürchtet, dass er sie greifen möchte; der andere heißt Hati, Hrodwitnirs Sohn, der läuft vor ihr her und will den Mond packen, was auch geschehen wird.“ Das Ende der Welt wird also kommen, wenn die Wölfe Sonne und Mond verschlingen.

Der Göttervater Odin wird von den Wölfen Geri „der Gierige“ und Freki „der Gefräßige“ begleitet, die ihm auf der Jagd hilfreich zur Seite stehen. In der Edda heißt es: „Geri und Freki füttert der krieggewohnte Herrliche Heervater, da nur von Wein der waffenhehre Odin ewig lebe.“ Der Fenriswolf hingegen bedroht die Götter, die ihn daraufhin mit einer magischen Fessel, die aus dem Geräusch der Tritte von Katzenpfoten, dem Bart einer Frau, der Wurzeln der Berge, dem Atem von Fischen und dem Speichel eines Vogels gearbeitet war, anbinden. Laut einer Weissagung wird sich der Fenriswolf beim Weltuntergang losreißen und Odin verschlingen. Die Endzeit wird in der Edda auch als „Wolfszeit“ bezeichnet: „Brüder befehden sich und fällen einander, Geschwisterte sieht man die Sippe brechen. Unerhörtes ereignet sich, großer Ehbruch. Beilalter, Schwertalter, wo Schilde klaffen, Windzeit, Wolfszeit, eh die Welt zerstürzt. Der Eine achtet des Andern nicht mehr.“

Auch in der Bibel steht der Wolf als Metapher für Gier und Zerstörungswut. Das wissenschaftliche Bibelportal der Deutschen Bibelgesellschaft schreibt hierzu: „In den biblischen Schriften kommt der Wolf meist in Bildworten vor: Führende Beamte oder Richter, die ihr Amt missbrauchen, gleichen wegen ihrer Habgier und Unersättlichkeit reißenden Wölfen. Der furchtbare und gewalttätige Charakter von Feindvölkern wird ebenfalls mit dem Bild des Wolfs unterstrichen. [...] Im Neuen Testament ist ebenfalls meist die von Wölfen ausgehende Bedrohung im Blick, so wenn Jesus die Jünger wie Schafe unter Wölfe und somit wehrlos mitten in die Situation der Verfolgung sendet.“ Im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 7, Vers 15 heißt es: „Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe.“ Der Wolf wird nun also überwiegend als Sinnbild für das Böse genutzt, was nicht ohne Folgen für sein Ansehen und die Beziehung des Menschen zu ihm bleibt, die jetzt von Angst geprägt ist.

Oliver Reed und Yvonne Romain in „The Curse of the Werewolf“. Foto: Getty Images

Hinrichtung durch Rädern

Der Glaube an Werwölfe – eine der ersten Schilderungen eines Mannes, der sich in einen Wolf verwandelt, findet man in Titus Petronius Arbiters satirischem Roman „Satyricon“ aus dem ersten Jahrhundert – verbreitet sich im Mittelalter in Europa. In der Frühen Neuzeit werden zahlreiche Männer, denen man vorwirft, ein Werwolf zu sein, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 1590 schaffte es der Prozess und die Hinrichtung durch Rädern und Enthauptung von Peter Stump (genannt Stubbe Peter) in Köln sogar auf ein mehrseitiges Flugblatt, das in London verteilt wurde. „Eine wahrhaftige Abhandlung, die das verdammenswerte Leben und den Tod eines gewissen Peter Stubbe beschreibt. Dieser war ein niederträchtiger Hexer, der in der Erscheinung eines Wolfes viele Morde verübte und dieses teuflische Verhalten 25 Jahre lang fortsetzte und Männer, Frauen und Kinder tötete und verschlang.“

Metapher für Krankheiten

Solche Schilderungen beflügeln natürlich die Fantasie und das schreckliche Schicksal des Bauern findet Eingang in die populäre Kultur. So zum Beispiel in William Peter Blattys Buch „Der Exorzist“, in dem der Vorfall um den „Werwolf von Bedburg“ in einem Gespräch zwischen Pater Damien Karras und Lt. William F. Kinderman zur Sprache kommt. Der Prozess, bei dem ein Werwolf sich in der Nacht vom Menschen in einen Wolf verwandelt, ist in zahlreichen Filmen und TV-Serien schaurig schön dargestellt. Aber nicht nur, im Video zu seinem Song „Thriller“, das mittlerweile Kultstatus erlangt hat, verwandelt sich Michael Jackson, zum Entsetzen seiner Liebsten, mit großem Gedöns in einen Wolf. Mit der Figur des Gestaltwandlers Remus Lupin führt J. K. Rowling einen Werwolf in ihre Harry Potter-Reihe ein. Seine Lykantrophie ist laut Rowling eine Metapher für Krankheiten, die mit einem Stigma behaftet sind, wie beispielsweise HIV.

Obwohl er im Rudel lebt, ist der Wolf ein Symbol für den einsamen Einzelgänger. Illustration: Antoine Grimée

Gefräßig und einfältig kommt der Wolf in dem Gedicht „De Wëllefchen an de Fiischen“ von Dicks daher: „De Wollef deen ass bal verzéckt, wéi hie geroch dee feine Kascht. En huet net laang gerascht, en hätt gär alles ageschléckt. De Fiisschen, dee war méi gescheit, déi Kellerliichtche war net weit, och goung en all Abléck sech miessen fir keen ze décke Bauch sech z’iessen. De Wollef, dee vergësst ganz wou e war a frësst a frësst.“

Des Wolfes Gier, in der er riesige Bissen bzw. Tiere und Menschen sogar ganz verschlingt, kommt vielen seiner Opfer zu Gute, die im Nachhinein wieder lebendig aus seinem Bauch geschnitten werden können. Wie beispielsweise sechs der sieben Geißlein, die er mit Kreide in der Kehle und Mehl an der Pfote zuvor reingelegt hat. Oder Rotkäppchen und seine Großmutter, die der Jäger aus dem Leib des Wolfes herausschneidet. Beide Male wacht der Wolf mit Steinen im Bauch aus seinem Nickerchen auf und die Geschichte endet für ihn tödlich. In seinem Abenteuer mit den drei kleinen Schweinchen kommt der Wolf wenigstens noch mit dem Leben davon. Er verbrüht sich lediglich, als er versucht, durch den Kamin in das Steinhaus zu gelangen und dabei in einen Topf mit heißem Wasser fällt.

Einsam und geheimnisvoll

Zum Symbol des isolierten Einzelgängers, des einsamen Zweiflers inmitten einer bürgerlichen Gesellschaft ist der Wolf in Hermann Hesses Roman „Der Steppenwolf“ geworden. „Ein zu uns, in die Städte und ins Herdenleben verirrter Steppenwolf – schlagender konnte kein andres Bild ihn zeigen, seine scheue Vereinsamung, seine Wildheit, seine Unruhe, sein Heimweh und seine Heimatlosigkeit.“

Briefmarke von Foni Tissen „Den Donkelzer Wollef“. Foto: Chris Karaba

Ihrem, ebenfalls einsamen Wolf haben die Einwohner der kleinen Ortschaft Doncols im Naturpark Obersauer ein Denkmal gesetzt. Mit einem Wolfspelz bekleidet – das Tier hat er seiner Erzählung nach selber mit einem Stein erledigt – zog ein Schäfer durch die Gegend und bot selbst geflochtene Körbe für Nahrungsmittel an. Jeder Einwohner der Region kannte ihn; er war „Bekannt wéi den Donkelser Wollef“ eben.