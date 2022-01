Der französische Schauspieler starb nach einem Skiunfall im Krankenhaus. Er wurde 37 Jahre alt.

Frankreich im Schock

Schauspieler Gaspard Ulliel tödlich verunglückt

(AFP) - Der mit einem César ausgezeichnete Schauspieler Gaspard Ulliel, der unter anderem für seine Darstellung von Yves Saint Laurent bekannt ist, ist im Alter von 37 Jahren nach einem Skiunfall in Savoyen plötzlich verstorben, wie seine Familie in einer Erklärung bekannt gab.



Gaspard Ulliel, la gueule d'ange du cinéma français Gaspard Ulliel pouvait aussi bien jouer les jolis garçons que les «bad boys». Il est décédé suite à un accident de ski.

„Gaspard Ulliel ist am Mittwoch Opfer eines Skiunfalls und ist verstorben“, heißt es in der kurzen Erklärung, die sein Agent an die Nachrichtenagentur AFP weitergab.

„Gaspard Ulliel ist mit dem Kino aufgewachsen und das Kino mit ihm. Sie haben sich unsterblich geliebt. Wir werden von nun an seine schönsten Interpretationen sehen und diesem bestimmten Blick begegnen. Wir verlieren einen französischen Schauspieler“, schrieb der französische Premierminister Jean Castex auf Twitter.

Ulliel war einem breiten Publikum durch Filme wie „Un long dimanche de fiançailles“ (2004) von Jean-Pierre Jeunet, „Saint Laurent“ (2014) von Bertrand Bonello und „Juste la fin du monde“ (2016) von Xavier Dolan bekannt, für den er 2017 mit dem César als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde. Darin verkörperte er einen Schriftsteller, der nach zwölf Jahren Abwesenheit seine Familie wiedersieht, der er seinen baldigen Tod mitteilen wollte.

Im Laufe seiner Karriere hatte Ulliel an der Seite von großen Namen des französischen Kinos wie Isabelle Huppert und Gérard Depardieu gedreht. Sein Debüt im internationalen Kino hatte er 2007 in der Titelrolle des jungen Hannibal Lecter in Peter Webbers „Hannibal Rising – Wie alles begann“, einem Prequel zu „Das Schweigen der Lämmer“ von 1991.

Der 37-Jährige wurde bei einem Skiunfall in La Rosière (Savoyen) schwer verletzt, wie aus übereinstimmenden Quellen zu erfahren war, die einen Bericht von BFMTV bestätigten.



