Gare Art Festival

Des idées à recycler

Thierry HICK Cinq artistes exposent leurs oeuvres dans la verrière de la gare de Luxembourg.

«Il faut être capable à chaque fois de s’adapter ou de trouver une nouvelle solution», lance, infatigable, Florence Hoffmann, la directrice artistique du Gare Art Festival, organisé depuis plus de deux décennies par l’association Groupe Animation Gare. Après un déménagement temporaire et forcé à la place de Paris et à la place Heinisch le temps de réaménager le parvis de la gare et d’accueillir le tram, le Gare Art Festival retrouve enfin ses pénates.



Florence Hoffmann, cheville ouvrière du festival. Photo: Luc Deflorenne

La semaine passée, cinq artistes se sont installés à proximité du pavillon grand-ducal pour créer et réaliser in situ leurs œuvres, qui désormais sont exposées dans la verrière du bâtiment principal de la gare de Luxembourg. «Nous ne sommes plus installés devant le bâtiment principal, comme dans le passé. Près du pavillon grand-ducal, nous sommes un peu à l’écart du passage, notre visibilité est moindre. Il nous faut créer de nouvelles habitudes», confie Florence Hoffmann, plus décidée que jamais à donner un nouvel élan à ce symposium de sculptures, qui cette année s’intitule «2000+1»: histoire de rattraper l’anniversaire manqué de 2020.

Pour tout de même célébrer les 20 ans du festival, les organisateurs ont imaginé une balade dans la capitale parsemée de sculptures et d’œuvres réalisées au cours des éditions précédentes.

Plus que la personnalité des artistes, ce sont le concept des projets et la pertinence des propos qui sont analysés et jugés. Florence Hoffmann, directrice artistique du festival

Comme chaque année, le Groupe Animation Gare a lancé un appel à projets pour sélectionner des artistes à inviter. Les Luxembourgeois Jacques Schmitz, Patricia Lippert et Pascale Behrens – les deux travaillent en duo –, les Belges Jorg Van Daele et François Huon ont été sélectionnés. «Pour participer, il faut être artiste professionnel. Plus que la personnalité, ce sont le concept des projets et la pertinence des propos qui sont analysés et jugés», explique la directrice du festival.

Deux nouveautés

Alors que les éditions précédentes du Gare Art Festival mettaient en lumière un matériau, pour 2021 les organisateurs ont retenu un thème fédérateur imposé aux participants. L’heure est donc au «recycling». «Comment réutiliser des matières premières encore utilisables? C’est à cette question que les artistes répondent avec leurs idées et leurs moyens.»

Mes gravats de chantier ont l’air des fresques anciennes d'une villa romaine. Placées sur des palettes, ils deviennent des vestiges du passé. François Huon, artiste sculpteur

Autre règle du symposium bousculée cette année: en 2021, il n’est plus uniquement question de sculptures, mais la porte est aussi ouverte aux installations. «C’est exceptionnel», concède Florence Hoffmann, «peut-être qu’en 2022 aura lieu un retour à la normale. D’un autre côté, il faut savoir se réinventer le moment voulu.» Les cinq artistes invités ont opté pour des lectures très personnelles du thème imposé par les organisateurs.

François Huon. Photo: Luc Deflorenne

François Huon est le seul à être resté fidèle à la sculpture. L’artiste, qui «aime les gares, un endroit idéal pour partager des émotions», a récupéré d’énormes blocs de pierre, «des déchets de construction du bâtiment public», qu’il a par la suite peint sur les parties lisses. «Ces pierres ressemblent à des fresques anciennes d’une villa romaine. Placés sur des palettes, mes objets deviennent en quelque sorte des vestiges du passé», note l’artiste, qui avec son travail, redonne vie à des matériaux à première vue inutilisables.

Jacques Schmitz. Photo: Luc Deflorenne

La démarche de Jacques Schmitz est quelque peu semblable. «Qui dit recyclage, dit aussi économie circulaire. D’où l’idée de mon installation, réalisée avec des objets récupérés dans des greniers et autres endroits. A l’image de mon toaster, hors service, il est souvent moins cher de remplacer des objets que de les faire réparer. A part le grillage pour une cage à lapin, je n’ai absolument rien acheté.» Le circuit de Jacques Schmitz met en scène un système circulaire de l’eau, un élément naturel précieux. «C’est un vrai paradoxe: l’homme est capable de polluer d’une part, mais aussi de recycler d’autre part. Je veux aussi montrer avec mon installation que les ressources naturelles sont limitées, qu’il faut les valoriser.»

Au travers de sa participation au Gare Art Festival, Jacques Schmitz entend donc «contribuer à l’image culturelle du quartier.». Il habite Bonnevoie et se retrouve souvent dans le quartier de la gare. Tout au long de la semaine qu’il vient de passer près du pavillon grand-ducal, il a eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec des passants. «Il faut les écouter, ne pas les juger et dépasser les clichés. J’ai eu quelques discussions fort intéressantes tout au long de ces journées.»

Particia Lippert (arrière-plan) et Pascale Behrens. Photo: Luc Deflorenne

Donner et recevoir

Patricia Lippert et Pascale Behrens, qui travaillent main dans la main depuis 2018, ont fait la même expérience. Le côté pile de leur installation intitulée «Le crime parfait» est en opposition avec le côté face. Ici s’entassent des photographies, des traces écrites de rencontres avec une population souvent marginalisée. Le duo d’artiste, avec une excentricité bien dosée, veut donner la parole à ceux qui souvent sont laissés pour compte par la société. «Il faut savoir donner et recevoir. Nous avons voulu à notre manière recycler leurs vies ou leurs histoires», insiste Patricia Lippert. «Nous observons, nous écoutons, mais jamais nous ne jugeons», surenchérit Pascale Behrens.

Jorg Van Daele. Photo: Luc Deflorenne

Le Flamand Jorg Van Daele, lui, présente une autre vision du recyclage. Son installation «Une sculpture pour la Paix», qu’il a déjà présentée sous 29 variations dans 22 pays, est constituée d’objets du quotidien, qui après un unique usage, terminent leur course à la poubelle: des capsules de café et des bouteilles de lait. Jouant avec les couleurs et les formes, l’inscription «Peace» apparaît en filigrane, des ailes d’oiseau, libre comme une colombe, viennent renforcer le message. Jorg Van Daele espère que son installation ne se retrouve pas un jour... au centre de recyclage le plus proche. Les quatre installations sont désormais exposées dans la verrière de la gare, où les voyageurs, passants ou curieux peuvent les découvrir jusqu’au 23 septembre.

www.gareartfestival.com



