Ganz direkte Theaterkonfrontation

Warum die Theaterperformance „En Haus wéi en Haus“ den Nerv vieler Zuschauer trifft.

Nicht in schmucken Theatersälen, sondern in alten Gemäuern finden die Aufführungen statt: Das Künstlerkollektiv Maskénada zeigt „En Haus wéi en Haus“ von Elise in Luxemburg-Stadt und Ettelbrück.

Das Künstlerkollektiv greift aus seiner ungewöhnlichen Performance-Reihe „Kaz am Sak“ ein Stück nach seiner Premiere im vergangenen Jahr in Wiltz wieder auf – und präsentiert es als eigenständige szenische Performance unter dem Titel „En Haus wéi en Haus“ nun in Limpertsberg und in Ettelbrück.



Diesmal wird es eben keine dieser geheimnisumwitterten Vorstellungen der „Kaz am Sak“-Reihe geben, bei denen die Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt nicht wissen, was sie erwartet und sie sogar vom Aufführungsort erst einmal nichts erfahren ...