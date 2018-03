Die neuen Filme in den Luxemburger Kinos.

Gamer und Cow-Boys

Ready Player One

Action, Literaturverfilmung, Science-Fiction (USA 2018). Regie: Steven Spielberg. Mit Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg. Drehbuch: Zak Penn, Ernest Cline. Kamera: Janusz Kaminski. Musik: Alan Silvestri. 140 Minuten. (Ab 12)

Im Jahr 2045 ist die Welt aufgrund einer lang anhaltenden wirtschaftlichen Rezession ziemlich heruntergekommen. Das Leben vieler Menschen spielt sich zum größten Teil nur noch in „OASIS“ ab, einem grenzenlos wirkenden Multiplayer-VR-Spiel einer Online-Plattform. In dieser vom Game-Designer James Donovan Halliday erfundenen und programmierten virtuellen Welt können die Menschen dem düsteren Alltag entfliehen. So verbringt auch der Teenager Wade Watts mit seinem Avatar „Parzival“ viel Zeit in der virtuellen Realität. Als Halliday stirbt, beginnt eine große Suche, denn der Programmierer hat in „OASIS“ ein „Easter Egg“ versteckt, und in seinem Video-Testament hat er verfügt, dass der Finder neben seinem Vermögen auch die volle Kontrolle über „OASIS“ erben soll. Um an das Ei zu gelangen, müssen die Spieler drei Schlüssel finden. Die Jagd wird schnell wortwörtlich genommen und Wade muss sich bald ernsthaften Gefahren in beiden Welten entgegenstellen...

Mit „Ready Player One“ adaptiert Steven Spielberg Ernest Clines gleichnamigen Bestseller, der in der Gamer-Welt unserer nahen Zukunft angesiedelt ist.

Après La Guerre

Drame (F, I 2017). Réalisation: Annarita Zambrano. Avec Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, Barbora Bobulova, Fabrizio Ferracane. 92 minutes. (A partir de 12 ans)

Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant d'extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l'attentat. Le gouvernement italien demande son extradition. Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées.

Croc Blanc

Animation (L, F, USA 2018). Réalisation: Alexandre Espigares. Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon, Nick Offerman. 80 minutes. (A partir de 6 ans)

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

L’histoire écrite par Jack London fait partie des classiques, et la voir adaptée en film d’animation n’a rien d’étonnant. Alexandre Espigares, jeune réalisateur luxembourgeois, ayant remporté avec Laurent Witz en 2014 l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour «Mr Hublot», est à l’origine de cette nouvelle adaptation. Grande Astuce du film: Toutes les scènes ont été tournées avec de vrais comédiens qui évoluent avec des marqueurs sur eux. Par la suite leurs mouvements sont automatiquement «habillés» par les dessins des personnages.

Revolting Rhymes

Animation (GB, D 2016). Regie: Jan Lachauer, Jakob Schuh, Bin-Han To. Mit den Originalstimmen von Tamsin Greig, Dominic West, Rob Brydon, Bertie Carvel. 61 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Der Wolf aus „Rotkäppchen“ erzählt seine wahre Geschichte und hat dabei auch einiges über Schneewittchen, Aschenputtel, Hans, den Bohnenkletterer und andere Märchenfiguren zu berichten.

Hostiles

Western, Drama (USA 2017). Regie: Scott Cooper. Mit Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach. 134 Minuten. (Ab 16)

Hostiles - also feindlich gesinnte Parteien - gibt es im Nordamerika des Jahres 1892 jede Menge, wenn man sich auf eine Reise durch das Land begibt. Der Wilde Westen trägt seinen Namen nicht umsonst. Insofern ist es nur verständlich, dass der legendäre Armee-Hauptmann Blocker nur widerwillig in eine gefährliche Mission einwilligt, die ihn auf feindliches Territorium führen würde. Doch irgendjemand muss den sterbenden Kriegshäuptling - einen einstigen Rivalen - und seine Familie zurück ins Stammesgebiet ihrer Vorfahren begleiten und so bleibt diese Aufgabe an dem hochdekorierten Soldaten hängen.

Peter Rabbit

Abenteuer, Animation, Kinderfilm, Literaturverfilmung (USA, GB, AUS 2018). Regie: Will Gluck. Mit den Originalstimmen von James Corden, Domhnall Gleeson, Sam Neill, Rose Byrne. 95 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Peter Hase ist wagemutiger und weitaus weniger vorsichtig als seine Schwestern. Und so schleicht er sich trotz des Verbotes seiner Mutter in den Gemüsegarten von Mr. McGregor. Dort gibt es wunderbare Karotten und Kohl, doch der Mensch sieht es natürlich nicht gern, dass sich ein tierischer Eindringling an den Früchten seiner Arbeit gütlich tut.

The Rider

Drama (USA 2017). Regie: Chloé Zhao. Mit Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford. 104 Minuten. (Ab 12)





Bis zu seinem Unfall war Brady Blackburn ein gefeierter Star in der Rodeo-Szene. Nach einem schweren Reitunfall ist er auf der Suche nach einer neuen Identität. Der Unfall macht es ihm unmöglich, weiterhin ein Rodeoreiter zu sein. Deswegen muss sich Brady von seinem großen Traum verabschieden und sucht seinen Platz als junger Mann in der amerikanischen Prärie.

Verpiss dich, Schneewittchen

Komödie (D 2018). Regie: Cüneyt Kaya. Mit Bülent Ceylan, Josefine Preuß, Paul Faßnacht, Özgür Karadeniz. 88 Minuten. (Ab 12)

Sammy arbeitet in einem Hamam, also einem türkischen Bad, das eigentlich seiner Schwester gehört, und träumt davon, ein berühmter Rockstar zu werden. Als er von einer neuen Casting-Show für Bands hört, rekrutiert er kurzerhand seine Freunde, den wohlbeleibten Mahmut und seinen Ersatz-Bademeister Wolle, als Bandmitglieder, um in dem Fernseh-Wettbewerb anzutreten. Unterstützt wird Sammy dabei außerdem von seiner kleinen Nichte und einer Frau, die er gerade erst kennengelernt hat. Gemeinsam wollen sie ihre Band, die sich den Namen Hamam Hardrocks gibt, zum Erfolg führen.