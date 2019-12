Galaktische Leidenschaft: Wofür Fans „Star Wars” lieben und hassen

Das Imperium blickt zurück

Zum vierten Film der „Star Wars”-Serie, in dem Regisseur und Produzent George Lucas den Beginn der erfolgreichen Weltraumsaga erzählt. Vor 16 Jahren fielen sie in ein Schwarzes Loch, aber am 13. Oktober ist auch für die luxemburgischen „Star Wars”-Fans wieder Licht im Dunkel des Weltraums: Jetzt schwingen die Jedi-Ritter wie in den glorreichen Siebzigern und Achtzigern ihre Neonsäbel, und der Blechbüchsen-Roboter R2D2 lässt sein vertrautes Piepen ertönen.Doch Vorsicht, nicht alles ist wie gehabt: Einmal zu lange im Popcornbecher gekramt, und schon steht der ganze Kinoabend unter einem unglücklichen Stern. Ohne Vorbildung erschließt sich die Handlung von „Episode 1 - The Phantom Menace” dem Zuschauer nämlich nicht, auch die alten Fans müssen die Radare ausfahren …

Es war einmal …

Es beginnt schon damit, dass diese Fortsetzung eigentlich gar keine ist, sondern die Vorgeschichte. Das Imperium blickt zurück: Wie fing alles an? Das führt dazu, dass die bekannten Hauptpersonen entweder noch gar nicht geboren sind oder sich in der Blüte ihrer Jugend befinden. Pech für alle Fans von Harrison Ford, Alec Guinness oder – wie hieß er gleich wieder? – Mark Hamill, den sich niemand mehr in einer anderen Rolle als der des Luke Skywalker vorstellen konnte. Die wundersamste Rückverwandlung erlebt Darth Vader, der schwarz maskierte Schurke der ersten drei Filme: Er ist noch ein herziger kleiner Junge, dargestellt von Hollywoods neuem Kinderstar Jake Lloyd. Der versicherte bei einer Pressekonferenz in London glaubhaft, er habe nicht die geringsten Probleme damit, den späteren Bösewicht zu spielen: „Jeder hat doch eine dunkle Seite. Ich zum Beispiel arbeite gerade an einer Folterkammer für meine kleine Schwester.”

Neu im Weltraum-Bestiarium ist Jar Jar Binks mit Entenschnabel und ausfahrbarer Froschzunge. Er übernimmt den Part des Slapstickkomikers. Im Original spricht er – nach Ansicht von US-Kritikern – mit ausländischem Akzent und erinnert (und das ist einer der ärgerlichen Aspekte des Films) in seiner linkischen Unterwürfigkeit an das Klischee des schwarzen Dieners aus Südstaaten-Dramen wie „Vom Winde verweht”. George Lucas schüttelt darüber aber nur das mittlerweile ergraute Haupt: „Diese Geschichte spielt vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie”, zitiert er den Vorspann der Star-Wars-Filme. Dennoch ist alles irgendwie irdisch: Es geht um Steuern und Handelskonflikte, um Planeten-Verbände, die den Frieden sichern sollen, aber durch internen Streit gelähmt sind. Das Libretto in Kürze: Königin Amidala (Natalie Portman) herrscht über den zivilisierten Planeten Naboo, der von der übermächtigen Handelsföderation bedroht wird. Um die Krise zu entschärfen, werden die beiden Jediritter Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) und Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) entsandt. Auf ihrer Mission stoßen sie durch Zufall auf ein hoch begabtes Sklavenkind namens Anakin Skywalker – den künftigen Darth Vader.

George Lucas führte für „The Phantom Menace” zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder Regie: „Ich bin allein erziehender Vater, da fehlt einem die Zeit.” Der Herr über ein Universum von Trickstudios und Produktionsfirmen spricht leise und bedächtig. Liam Neeson beschreibt ihn als „schüchtern”, der zehn Jahre alte Jake Lloyd als „stinknormalen Typen”. Und doch greift Lucas nach den Sternen – er will mit seinem intergalaktischen Gemetzel „ein Stück Weltkultur schaffen” und eine religiöse Botschaft vermitteln: „Alles, was ich sagen will, ist: Es gibt einen Gott, und es gibt Gut und Böse.” Jedi Anakin Skywalker ward sogar einer Jungfrau geboren. Ist das nicht hart an der Grenze? „Aber wieso denn!”, wehrt Liam Neeson ( „Schindlers Liste”) im Interview ab. „Das sind die großen Themen der Menschheit. Ich bin Ire, da wächst man mit so etwas auf. Mythologie und so. Wundervoll“.

Amerikanische Filmkritiker erlebten dagegen „Schockwellen der Enttäuschung”, bemängelten einen „männlichen Plot” und „hölzerne Darsteller”. Doch schon am Eröffnungstag stellte der Film einen ersten Rekord auf und spielte mehr als eine Milliarde Franken ein, die höchste Summe, die ein Film jemals an einem Tag in die Kassen brachte. Als erster Film wäre „Die dunkle Bedrohung” auch ohne eine einzige verkaufte Karte ein geschäftlicher Erfolg geworden: Bereits vor dem Start hatten die Einnahmen durch den Verkauf von Lizenz-Artikeln wie Computerspielen, Postern und Figuren die Produktionskosten weit übertroffen. Kein anderer Krieg lässt so viele Sterntaler regnen …

Viele Tricks, aber keine Magie

Die meisten Raumschiffe und Landschaften des „Star Wars”-Films „Episode 1 - The Phantom Menace” sind Computer-Illusionen. Sogar einige der Hauptdarsteller existierten nur auf den Bildschirmen der 250 Designer, die das digitale Universum in vier Jahren erschaffen haben. Die Schauspielei agierten vor nackten Studiowänden und sprachen oft auch noch ins Leere, weil ihr Counterpart erst später per Computer in Szene gesetzt wurde.

„Ich kam mir vor wie als Kind, als ein Pappkarton für uns ein Piratenschiff war”, erinnert sich die 17 Jahre alte Natalie Portman, die als Königin Amidala für die Befreiung ihres besetzten Planeten kämpft. „Als ich den Film zum ersten Mal sah, war ich genauso überrascht wie jeder andere Zuschauer.” Erst nach dem Saurier-Film „Jurassic Park” hielt Star Wars-Schöpfer George Lucas die Tricktechnik für fortgeschritten genug, um an die Fortsetzung in Form einer Rückblende zu denken. Lucas entwirft verblüffende Traumlandschaften vom Renaissance-Planeten bis zur Unterwasserstadt im Art Nouveau-Stil, er erschafft ein effektvolles galaktisches Bestiarium, doch es bleiben Tricks ohne Magie. „Die Action hat die Dramatik einer Parlamentssitzung”, urteilte der britische „Telegraph” nach der Europa-Premiere in London. Der „Independent” kommentierte: „Ein völliges Desaster. Nichts, aber auch absolut nichts stimmt.”