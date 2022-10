LtCol Jean-Claude Braun und seine Musiker auf der Bühne des Cube 521 in Marnach

De klenge Maarnicher Festival

Galakonzert mit der „Musique Militaire Grand-ducale“

LtCol Jean-Claude Braun und seine Musiker auf der Bühne des Cube 521 in Marnach

(C.) Die „Musique Militaire Grand-ducale“ ist am Freitag, dem 28. Oktober um 20 Uhr im Cube 521 in Marnach im Rahmen des Klenge Maarnicher Festival zu Gast.



Im Cube 521 wird die Militärmusik, unter der Leitung von LtCol Jean-Claude Braun, zu hören sein. Das Ensemble setzt sich heute aus 60 Berufsmusikern zusammen. Die Solisten Marc Geujon, Glenn Van Looy und Tommy Verschoore stehen ebenfalls auf der Bühne des Marnecher Kultuzentrums.

Infos und Reservierungen: Tel: 521 521, Mail: info@cube521.lu und www.cube521.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.