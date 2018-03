Fünf Sterne Deluxe, Itchy, Kensington, Versus You, de Läb, Zero Point Five, Der Däiwel, DJ Mark Sixma, Ørjan Nilsen und Markus Schulz sind die Headliner der 23. Ausgabe des e-Lake-Festivals vom 10. bis zum 12. August in Echternach.

Fünf Sterne Deluxe ist e-Lake-Headliner 2018

Die Veranstalter des e-Lake-Festivals haben am Freitagabend die ersten Bandnamen für die dreitägige Veranstaltung vom 10. bis zum 12. August am Echternacher See bekannt gegeben.

Am Freitag dem 10. August startet das Festival mit Live-Konzerten und den Ton geben dabei Fünf Sterne Deluxe aus Hamburg an. Neben Hip-Hop gibt es an diesem Abend aber auch poppigen Punkrock von Itchy und Alternative-Rock mit Kensington.

Und auch bei der 23. Ausgabe bietet das Festival Luxemburger Bands die Plattform, die sie verdienen. Mit dabei sind in diesem Jahr Versus You, de Läb, Zero Point Five und Der Däiwel.

Am Samstag stehen zwölf Stunden elektronische Musik auf dem Programm, so etwa von DJ Mark Sixma, Ørjan Nilsen und Markus Schulz.