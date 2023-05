Fünf Gründe, die Architekturbiennale in Venedig zu besuchen

Baukunst bestimmt den Alltag aller Menschen – allein deshalb lohnt sich ein Abstecher auf der diesjährigen Biennale. Das sind die Highlights.

Exklusiv für Abonnenten Baukunst bestimmt den Alltag aller Menschen – allein deshalb lohnt sich ein Abstecher auf der diesjährigen Biennale. Das sind die Highlights.

Gebäude und Räume beeinflussen die Gefühlslage sowie das Verhalten jedes Einzelnen. Architektur spielt im Leben aller Menschen eine wichtige Rolle – wenn auch unbewusst. Immerhin wohnen und arbeiten wir in einer bebauten Umwelt. Und genau deswegen geht die 18. Architekturbiennale in Venedig jeden etwas an.