Egal, ob „Scrubs-Star“ Zach Braffs neues Drama oder der Spider-Man-Animationsfilm – die Kinoneustarts der Woche haben es in sich.

Kultur 5 2 Min.

D’Woch am Kino

Fünf abwechslungsreiche Filme für die Pfingstferien

Nora SCHLOESSER Egal, ob „Scrubs-Star“ Zach Braffs neues Drama oder der Spider-Man-Animationsfilm – die Kinoneustarts der Woche haben es in sich.

Diese Filme sollten Sie sich trotz gutem Wetter auf keinen Fall entgehen lassen. Das sind die Neustarts der Woche.

„The Boogeyman“

Lust auf Nervenkitzel? Dann könnte die erste Kino-Adaptation der 1973 erschienen Kurzgeschichte „The Boogeymann“ von Stephan King genau das Richtige sein. In dem Mystery-Thriller, unter der Regie von Rob Savage, werden Sadie, ihre jüngere Schwester und ihr Vater nach dem Tod ihrer Mutter von einem übernatürlichen Wesen heimgesucht. Dieses ernährt sich vom Leid seiner Opfer – und davon gibt es in der Familie zurzeit genug.

„A Good Person“

Eigentlich kennt man ihn in erster Linie als J.D. aus der zum Brüllen komischen Comedyserie „Scrubs“. Ganz unerfahren in Sachen Regie und Drehbuch ist der US-amerikanische Schauspieler allerdings auch nicht. Zach Braffs lang erwartetes Drama „A Good Person“ kommt jetzt endlich in die hiesigen Kinos.

Der Film mit Morgan Freeman, der bereits im Rahmen des LuxFilmFests zu sehen war, dreht sich um eine junge Frau, die einen Autounfall hat. Bei diesem kommen die Schwester ihres Verlobten und deren Mann zu Tode. Durch Zufall trifft sie auf den Vater und die Tochter der verunglückten Frau, wodurch sich zwischen den Hinterbliebenen und Trauernden eine neue Beziehung entwickelt.

„Spider-Man – Across the Spider-Verse“

Für die jungen Kinofans läuft diese Woche die Fortsetzung des Animationsfilms „Spider-Man – A New Universe“ (2018) an. In dem zweiten Teil muss Miles alias Spider-Man seine Rolle als Held neu definieren. Hat er sich gerade erst an seine Rolle gewöhnt, stürzt er sich mehr oder weniger freiwillig bereits in das nächste Abenteuer. Ein Film für die ganze Familie.

„The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry“

Dramatisches aus Großbritannien gibt es mit Hettie MacDonalds „The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry“. Die auf dem gleichnamigen Roman von Rachel Joyce basierende Verfilmung erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich auf eine 700 Kilometer weite Reise durch das Vereinigte Königreich begibt.

Herolds Hintergedanke: Die Wanderung soll das Leben seiner alten Freundin Queenie retten. In die Hauptrolle schlüpft dabei kein anderer als Oscar-Preisträger Jim Broadbent. Eine Story, die berührt.

„Sur l’Adamant“

Der französische Dokumentarfilm „Sur l’Adamant“, der Gewinner des Goldenen Bären der diesjährigen Berlinale, lädt die Zuschauer dazu ein, die Patienten und Pfleger des Tageszentrum „L’Adamant“ zu treffen.

Hierbei handelt es sich um ein schwimmendes Gebäude, in dem Erwachsene mit psychischen Störungen untergebracht und behandelt werden. Nicolas Philiberts Film zeigt, wie das leitende Team des „L’Adamant“ sich gegen die Entmenschlichung der Psychiatrie wehrt.

Das vollständige Kinoprogramm finden Sie hier.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.