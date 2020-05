«Fuel Box IV»: Nouvelles terres d’aventures

L’exposition temporaire réunit 80 artistes dans le vaste hall d’un magasin désaffecté de Howald.

Les lieux sont immenses, les volumes plus que généreux. Là où jadis s’enchaînaient les multiples nombreux rayons du magasin de vêtements de sports et d’activités outdoor AS Adventure à Howald, règne aujourd’hui une ambiance bien différente. Les lieux restent reconnaissables, du moins pour ceux qui fréquentaient l’enseigne avant, les nouveaux occupants ont pourtant marqué leurs territoires. Depuis le 13 mai et jusqu’à la fin du mois – quelque 80 artistes ont envahi les 2.500 m2 d’espace.



