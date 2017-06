(mt) - Der lustige Schneemann bekommt nun seinen eigenen Film! In "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" ("Frozen"), Oscar 2014 für den besten Animationsfilm, war Olaf der heimliche Star neben den Schwestern Elsa und Anna. Nun soll er in seinem eigenen Film das Weihnachtsfest retten und macht sich auf die Suche nach den besten Weihnachtstraditionen im Königreich Arendelle.



Allerdings wird die Geschichte mit dem Titel "Olaf's Frozen Adventure" nur ein "Spin-Off" sein, ein 21-minütiger Kurzfilm. Gezeigt wird dieses "Featurette", wie Disney das Format nennt, vor dem Animationsfilm "Coco" ab November 2017. Dieser Film handelt von einem 12-jährigen Jungen Miguel, der in einem mexikanischen Dorf lebt und davon träumt, Musiker zu werden.

Dieser Film ist demnach ein sehr heißes Thema, nicht nur geografisch, vor dem Hintergrund der vom US-Präsidenten Donald Trump geplanten Grenzmauer zu Mexiko auch politisch. Olaf und die Eiskönigin werden davor für eine leichte Abkühlung aus dem frostigen Norden sorgen.



"Olaf's Frozen Adventure" wird es vor allem aber den Produzenten erlauben, in nur 21 Minuten vier neue Songs zu präsentieren, neue Ohrwürmer für die Kids, die bereits den Song "Let it go" aus "Frozen" mit viel Freude aufgenommen hatten. Der Song wurde mit Grammy Award 2015 für den besten Soundtrack ausgezeichnet.

Eine Fortsetzung von "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" soll übrigens 2019 ins Kino kommen.