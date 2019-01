Freiwillige gesucht

"Funky Donkey" und "Food for Your Senses": Das Ende von Festivals, die Suche nach Helfern und die Frage nach gesellschaftlichen Tendenzen

Sind Musikfestivals, die mit Hilfe vieler Freiwilliger organisiert werden, einfach nicht mehr in Luxemburg machbar? Das Aus für das „Funky Donkey“ und das „Food for Your Senses“ könnte Vorbote eines Wandels sein.

Es war eine schlichte Mail, gesendet am Sonntagnachmittag des 13. Januar . Der erste Satz der Presseerklärung, „Et soll een ophalen, wann et am schéinsten ass …“, leitet die Bekanntgabe des Endes für das „Funky Donkey“-Festivals ein, das seit 2013 von der „Cliärrwer Scoutsgrupp“ organisiert wurde. Wieder ein mit vielen Freiwilligen gestemmtes Sommer-Musikevent gibt damit auf.

Das erinnert an das Aus für das „Food for Your Senses“-Festival, das nach mehreren Standortwechseln in Kirchberg noch 2017 groß auftrumpfen konnte ...