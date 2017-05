Interview: Vesna Andonovic -



Meist sind junge Menschen in seinem Alter eher mit sich selbst als der Welt um sich herum beschäftigt: Der 20-jährige Brite Tarquin Ramsey ist die sprichwörtliche Ausnahme, die diese Regel bestätigt. Mit seinem Dokumentarfilm „Free Speech Fear Free“ begibt er sich auf Spurensuche nach einer der Säulen unserer westlichen Gesellschaft: der Redefreiheit. Was ist sie? Warum brauchen wir sie? Und vor allem: Weshalb hat Jude Law dazu eine Meinung und warum ist die ebenso relevant wie die von Julian Assange?



Herr Ramsey, wollen Sie die Welt retten?



(lacht) Will ich die Welt retten? Nun, ich will ihre Menschen retten, indem ich dazu beitrage, dass jeder Einzelne auf diesem Planeten eine Stimme hat.



Ja, verdienen sie es denn überhaupt, gerettet zu werden, wenn sie z. B. Donald Trump wählen?

Menschen wie Trump müssen ja nicht gerettet werden, aber wenn ich das sage, spricht natürlich mein britischer Humor ... Doch Spaß beiseite, er ist Teil eines autoritären Regimes, das einen direkten, verheerenden Impakt auf die Redefreiheit hat. Die Amerikaner betrachten sich selbst als die Polizisten des Planeten. Gerade deshalb ist es wichtig, die Redefreiheit zu thematisieren, um so gemeinsam herauszufinden, wie wir Menschen diese Stimme geben.

Tarquin Ramsey will kein gläserner Mensch sein.

Chris Karaba

Ist das denn nicht nur ein Thema, das uns Menschen in den Erste-Welt-Ländern betrifft?



Ganz und gar nicht: Gerade wir Dokumentarfilmer aus „entwickelten“ Ländern dürfen die Mehrheit der Menschheit nicht bei solch einem wichtigen Thema wie der Redefreiheit ausklammern. Wie ist es denn in Indien, wo 130 Millionen Menschen keine Stimme haben? Sie werden zwar nicht – wie wir – überwacht, doch wenn ein indischer Bauer zu sehr herummuckst, wird er einfach umgebracht. Auch diesen Menschen, die weder Funksignal, noch Wifi, weder Fernsehen, noch Radio haben und im Medien-Blackout leben, müssen wir eine Stimme geben!



Sie begannen Ihr Dokumentarprojekt im Alter von 15 Jahren: Wieso interessiert sich ein Pubertierender für solch ein schwieriges Thema?

Ich war 2012 ein naiver, junger Mensch, der eine ganze Reihe Fragen hatte, wie „Was ist Redefreiheit?“ Der Ausgangspunkt war in Sri Lanka: Wir waren dort in Urlaub und unterhielten uns mit Einheimischen – sie kannten David Cameron zwar nicht, doch sie ergriffen sehr leidenschaftlich Partei für Wikileaks und Julian Assange. Mein Vater war es, der mich damals regelrecht herausforderte, ich solle doch einfach noch andere zur Redefreiheit befragen und daraus einen kleinen Zusammenschnitt machen. Ich habe in meiner Klasse und Schule angefangen und machte dann weiter – die Sache entwickelte eine Eigendynamik.

Begann an seinem Projekt mit 15 zu arbeiten: Tarquin Ramsey.

Chris Karaba

Sie interviewten Julian Assange. Was hat den berühmten Wikileaks-Gründer überzeugt, einen jungen, unerfahrenen Filmemacher zu treffen?

Er stand damals unter Hausarrest in Ellingham Hall. Es dauerte etwa einen Monat, um den Termin zu bekommen, und ich denke, er hat zugestimmt, gerade weil ich so jung war und mit ihm nicht über die Farbe seiner Socken, sondern über die Redefreiheit sprechen wollte. Das ist einfach sein Thema: Ich erinnerte mich, dass ich eine Frage stellte und er über 25 Minuten lang auf sie antwortete ...

Wie reagierten andere?



Manche ließen es, vielleicht wegen des Alters, gar nicht so weit kommen: Ich bekam eine Reihe Absagen, vor allem aus Politikerkreisen. Für andere war es gerade mein Alter, das das Gespräch interessant machte: Ich hatte ja so gesehen keine „Agenda“, sondern eine ganze Reihe von Fragen. Auch für sie war es wohl spannend, die Sichtweise eines Jugendlichen dazu zu hören. Es ging mir ja darum, Meinungen einzuholen, und dafür musste auch Vertrauen aufgebaut werden. Besonders in Hackerkreisen ist das etwas sehr Wichtiges.



Hacker treffen stellt man sich jetzt nicht wirklich so leicht vor ...



Ein Hacker traut niemandem. Verständlicherweise. Also mussten wir dieses Vertrauen erst über Monate aufbauen. Dass es funktionierte, beweist auch, dass manche Gesprächspartner uns auf andere verwiesen. So gelangten wir bis nach Berlin, wo viele Hack- tivisten und Journalisten sich mit diesem Thema beschäftigen – und diese Hacker sind keine Kriminellen, sondern Menschen, die sich mit dem Funktionieren unterschiedlicher Systeme um sie herum auseinandersetzen.



Sie sprachen für Ihren Film u. a. auch mit Jude Law. Wieso hat ein Schauspieler zur Redefreiheit eine ebenso wichtige Meinung wie der Wikileaks-Gründer?



Das Gespräch stand in Bezug zu dem „Belarus Free Theatre“. Aber nicht nur Jude Law, jeder Mensch sollte eine Meinung zur Redefreiheit haben. Denn sie betrifft jeden Einzelnen von uns – und alle Meinungen sind hier gleich wichtig.



Was ist sie für Sie: die Redefreiheit?



Sie ist der Sauerstoff unserer Gesellschaft und ihr Fundament. Redefreiheit macht uns zu Menschen, die miteinander reden, diskutieren und argumentieren. Sie ist das lymphatische System, über das die Gesellschaft sich entgiften und so „Schadstoffe“ absondern kann.



Wie lautet, unterm Strich, das Fazit Ihrer Recherche?



Wir dürfen die Redefreiheit nicht aufgeben, sondern müssen sie verteidigen. Und das müssen auch wir jungen Leute – denn diesen Kampf tragen wir auch für unsere Kinder und Kindeskinder aus.



"Jede Stimme zählt", so Tarquin Ramsey.

Chris Karaba

Wie sieht die Situation der Redefreiheit heute aus?

Schwer zu sagen, denn jeden Tag, an dem man aufwacht, hat sie sich schon wieder verändert – dramatisch und nicht zum Guten. Redefreiheit ist in Gefahr, immer stärker unter Beschuss. Die Snowden-Enthüllungen haben uns 2013 mitten in der Produktion gezeigt, unter welcher Überwachung wir stehen. Die britische Regierung hat im November 2016 mit der Verabschiedung des „Investigatory Powers Act“, der „Snoopers' Charter“, de facto über Nacht die skandalöse Bespitzelung von 70 Millionen Menschen erlaubt: Telefongesellschaften werden gezwungen, die Daten ihrer Kunden ein Jahr lang zu speichern. Doch nicht nur das. Sie werden auch an rund 125 staatliche Stellen weitergegeben. Der Gedanke, dass ein privates Gespräch mit Eltern, Kindern, Freunden nicht mehr privat ist, macht mir Angst – und Sorgen.

Warum sollte das jemandem Sorgen bereiten, der nichts zu verbergen hat?



Der Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre. Allein schon die Tatsache, überwacht zu werden, dieses Gefühl, dass jemand uns ständig über die Schulter schaut, bestärkt die Selbstzensur, diese Schere im Kopf. Die Terrorgefahr dient hier aktuell als Vorwand, um Gesetze zu stimmen, die an sich eigentlich unsere Freiheit zu kommunizieren beschneiden.



Kann sich der Einzelne da wehren?

Ja, allein schon, indem er Redefreiheit öffentlich thematisiert. Und es gibt kostenfreie Apps wie „Signal Private Messenger“ oder „Telegram Messenger“, die eine gewisse Privatsphäre gewähren.



Was ist der Spielraum der Kunst bei der Diskussion um die Redefreiheit? Kann „Free Speech Fear Free“ etwas verändern?



Ich denke ja – und zwar sehr viel: Betrachten Sie einfach die Flüchtlingskrise. Letztlich war es dieses eine Foto, des toten Jungen am Strand, das Menschen diese Krise wirklich bewusst machte. Kunst kann, ja sie sollte aufrütteln.