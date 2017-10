(TJ) - Im Alter von 87 Jahren ist in der Nacht zum Montag der französische Schauspieler Jean Rochefort gestorben. Dies bestätigte die Familie des 1930 geborenen Schauspielers am Montag.

Rochefort war mehrfach in humoristischen Filmen an der Seite von Louis de Funès oder Pierre Richard zu sehen. Einer seiner Glanzauftritte war derjenige des intriganten Geheimdienstchefs in " Le Grand Blond avec une chaussure noire".

Sit 1989 war Rochefort mit Françoise Visal verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Zudem hat er zwei Kinder aus erster Ehe und einen Sohn aus einer Beziehung mit der französischen Schauspielerin Nicole Garcia.