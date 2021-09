Der Gründer und Gitarrist von Nouvelle Vague wurde 57 Jahre alt. Das für Samstag geplante Konzert in Esch ist abgesagt.

Nouvelle Vague

Französischer Musiker Olivier Libaux verstorben

Traurige Nachrichten aus dem französischen Pop: Wie die Band Nouvelle Vague am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, ist Bandgründer und Gitarrist Olivier Libaux im Alter von 57 Jahren unerwartet verstorben.

Die Band, die mit ihren „entschleunigten“ Coverversionen von Klassikern der 1980er-Jahre seit 2003 weltweit große Erfolge feiern konnte, hätte am Samstag bei der Eröffnung der Escher Konschthal gastieren sollen. Das Konzert fällt aus, so die Veranstalter auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“, man arbeite daran, einen Ersatz zu finden.

Libaux hatte Nouvelle Vague 2003 zusammen mit dem Produzenten Marc Collin gegründet. Die Band arbeitet mit wechselnden Sängerinnen zusammen - diese sollten „ungehört“ sein und vor allem die zu covernden Punk- und New Wave-Klassiker nicht oder nur flüchtig kennen, um unvoreingenommen an die Aufgabe zu gehen. Das Ergebnis waren neun Alben in 15 Jahren seit 2004 und ausgedehnte weltweite Tourneen.

Vor Nouvelle Vague hatte Libaux bereits eine beachtliche Karriere in der französischen Popszene hinter sich, mit der Band Les Objets, als Komponist von Film- und Fernsehmusik und schließlich 2003 mit seinem ersten Soloalbum „L'Héroine au Bain“. Sein zweites Album „Imbécile“ erschien 2007. Vier Jahre später veröffentlichte Libaux ein akustisches Cover-Album mit Songs von Queens of the Stone Age. „Uncovered Queens of the Stone Age“ erschien 2013.

