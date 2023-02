Die Doku „Sur l'Adamant“ von Nicolas Philibert über eine schwimmende Tagesklinik für psychisch kranke Menschen gewinnt den Goldenen Bären.

Berlinale 2023

Französischer Dokufilm "Sur l'Adamant" holt Goldenen Bären

Großer Gewinner der 73. Berlinale ist der französische Film „Sur l'Adamant“. Die Dokumentation von Regisseur Nicolas Philibert erhielt am Samstagabend den Goldenen Bären als bester Film. Die Doku handelt von einer schwimmenden Tagesklinik für psychisch kranke Menschen auf der Seine, der namensgebenden „Adamant“.



Den Silbernen Bären für den Großen Preis der Jury erhielt das deutsche Beziehungsdrama "Roter Himmel" (Afire) von Christian Petzold. Der Silberne Bär für die beste Regie ging ebenfalls nach Frankreich, an Philippe Garrel für "Le grand chariot" (The Plough). Als beste Hauptdarstellerin wurde zudem die erst achtjährige Spanierin Sofia Otero für "20.000 especies de abejas" (20,000 Species of Bees) von Estibaliz Urresola Solaguren mit einem Silbernen Bären geehrt.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) gratulierte allen Preisträgern. Sie stünden "für eine Filmkunst des Menschseins und der Menschlichkeit, für eine Filmkunst der Herzen und der Hoffnung auf Freiheit und Selbstbestimmung", erklärte Roth. Gerade in Zeiten, in denen die Freiheit der Menschen in der Ukraine, Afghanistan und Iran durch Krieg oder Unterdrückung bedroht sei, setzten die Ausgezeichneten "ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Diskriminierung und für Toleranz, Offenheit und Gleichberechtigung".

Femizid-Film "La Nuit du 12" gewinnt den Hauptpreis Zwei für den César nominierte Luxemburger Koproduktionen in der Kategorie "Bester Animationsfilm" gingen beide leer aus.

Mit der Verleihung der Bären ging am Samstagabend die 73. Berlinale zu Ende. Sie zählt zu den größten Publikumsfilmfestivals der Welt. Die Internationale Jury wurde in diesem Jahr von der US-Schauspielerin und Regisseurin Kristen Stewart geleitet. Insgesamt waren 19 Beiträge im Rennen um die begehrten Auszeichnungen. Im Zuge des Filmfestivals werden zudem auch andere Preise unabhängiger Jury, wie der Amnesty International-Filmpreis für Filme, die Menschenrechte in den Vordergrund stellen, oder der Preis der Ökumenischen Jury verteilt.

Goldener Bär für den besten Film: „Sur l'Adamant“ von Nicolas Philibert

Silberner Bär Großer Preis der Jury: „Roter Himmel“ von Christian Petzold

Silberner Bär Preis der Jury: „Mal Viver“ von João Canijo

Silberner Bär für die beste Regie: Philippe Garrel für „Le grand chariot“

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Sofía Otero in „20 000 especies de abejas“

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Thea Ehre in „Bis ans Ende der Nacht“

Silberner Bär für das beste Drehbuch: Angela Schanelec für „Music“

Silberner Bär für herausragende künstlerische Leistung: Kamerafrau Hélène Louvart für „Disco Boy“





