Interview: Vesna Andonovic



Wenn's am Schönsten ist, sollte man aufhören – und den würdigen Abgang, den so mancher in seinem Berufsleben verpasst, will sich Frank Hoffmann, Theaterregisseur und Intendant des „Théâtre national du Luxembourg“, in seiner Rolle als Leiter der Ruhrfestspiele Recklinghausen nicht nehmen lassen: Er verabschiedet sich nach der nächsten Spielzeit ...