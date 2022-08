Bei heißen Temperaturen, heiße Musik: Francis of Delirium war zu Gast in den Rotondes.

Congés Annulés

Francis Of Delirium entflammt den Sommerabend

Bei heißen Temperaturen, heiße Musik: Francis of Delirium war zu Gast in den Rotondes.

(mt) - Das Sommerfestival „Les Congés Annulés“ in den Rotondes ist nach wie vor einer der besten Gründe, auch im Sommer in Luxemburg zu bleiben. Denn wenn die Temperaturen steigen und allerorts die Bürgersteige hochgeklappt werden, dann ist dieses Festival am Bahnhof eine der wenigen Anlaufstellen für gute Musik im Land.



An diesem Donnerstag stand Francis of Delirium dort auf der Bühne, die Formation der 19-jährigen Jana Bahrich, die in Brüssel geboren wurde und in Kanada aufgewachsen ist, sowie ihres Mitstreiters Chris Hewett. Vor etwa drei Jahren hat für die Singer-Song-Writerin Jana Bahrich alles so richtig begonnen beim Festival Screaming Fields in der Rockhal. Plötzlich war Francis of Delirium sehr gefragt, vor allem in Luxemburg.

Ein wichtiger Aspekt dabei waren stets auch die Rotondes, so wie etwa im vergangen Jahr, als Francis of Delirium dort mit Kammermusikern auftrat. Mittlerweile war die Band auf Tournee in Großbritannien und in den USA, hatte Konzerte in Deutschland und Österreich und nahm an den Iceland Airwaves, dem Showcase-Festival für neue Musik in Reykjavik, teil.

Bilder von dem Konzert am Donnerstag in den Rotondes:

