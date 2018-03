Die Sieger stehen fest: Beim LuxFilmfest wurden am Samstag Filme in insgesamt sieben Kategorien ausgezeichnet.

„Foxtrot“ gewinnt Grand Prix beim LuxFilmfest

Sarah Muenchen Die Sieger stehen fest: Beim LuxFilmfest wurden am Samstag Filme in ingesamt sieben Kategorien ausgezeichnet.

And the Winner is ... hieß es am Samstagabend bei der achten Auflage des LuxFilmfest.



Sieger des Grand Prix 2018 ist das Film "Foxtrot" von Regisseur Samuel Maoz.



Die Jury um Anne Seibel, Bruce McDonald, Leonor Silveira und Stéphan Roelants, unter der Präsidentschaft des kanadischen Regisseurs Atom Egoyan, kürte den israelischen als besten der zehn am Wettbewerb eingereichten Filme.



"Over the Limit" von Marta Prus setzte sich für die Jurymitglieder Yaara Ozery, Tomás Baltazar, Mimi Plauché, Luke W. Moody und Erfan Rashid gegen die fünf anderen Konkurrenten im Dokumentarwettbewerb durch.



Der Preis "Coup de coeur" der Kinder ging an "Meng Kollegen aus dem All (Luis and the Aliens)" von Christoph und Wolfgang Lauenstein. Die Kinderjury wählte "Wolkenjunge (Cloudboy)" von Meikeminne Clinckspoor.

Der Preis der Jugendjury ging an "Lean on Pete" von Andrew Haig. Die Filmkritiker wählten "Sweet Country" von Warwick Thornton. Und der Publikumspreis ging an "Gutland" von Govinda van Maele.