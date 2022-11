In New York kamen 60 Werke der Sammlung von Microsoft-Mitgründer Paul Allen unter den Hammer. Ein Steichen-Foto knackte fast den Allzeit-Rekord.

Kunst-Auktion

Fotografie von Edward Steichen bringt fast zwölf Millionen Dollar

(AFP/MS) – Bei einer Auktion in New York wurde ein berühmtes Foto des in Luxemburg geborenen Fotografen Edward Steichen aus dem Jahr 1904 für 11,8 Millionen Dollar verkauft. Auf dem Foto ist das 1902 eröffnete New Yorker Flatiron-Gebäude abgebildet.

Die Aufnahme ist laut Christie’s das zweitteuerste Foto, das je versteigert wurde. Die eigentliche Schätzung von zwei bis drei Millionen Dollar wurde somit um ein Vielfaches übertroffen.

Steichens Flatiron-Gebäude aus dem 1904. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steichen_flatiron.jpg Foto: Edward Steichen

Das Werk von Steichen war Teil der Kunstsammlung des 2018 verstorbenen Microsoft-Mitbegründers Paul Allen, die am Mittwoch bei Christie’s in New York versteigert wurde. Dabei wurde die historische Marke von einer Milliarde Dollar überschritten, wobei es Rekorde für Werke von Van Gogh, Cézanne und Gauguin hagelte. Mehrere Werke wurden für ein Vielfaches ihrer Schätzung verkauft und es wurde eine Rekordsumme von über einer Milliarde Dollar erzielt.



Zur Person Edward Steichen Geboren wurde der spätere Fotograf am 27. März 1879 in Biwingen als Eduard Jean Steichen. Als Künstler und Fotograf hatte Steichen einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Fotografie und den Kunsttransfer zwischen Europa und den USA in der frühen Moderne. Mit „The Family of Man“ konzipierte Steichen die einflussreichste Ausstellung in der Fotografie. Im Jahr 1880 wanderte er in die USA aus, in der kurz darauf sein Name anglisiert wurde und er sich von dort an Edward Steichen nannte. Verstorben ist Steichen am 25. März 1973 in West Redding, Connecticut.

Berühmte Künstler bringen Rekordsummen

Steichens Fotografie war allerdings nicht die höchste Summe, die an diesem Abend erzielt wurde. Das teuerste Bild, „Les Poseuses, Ensemble (petite version)“ (1888) von Georges Seurat erzielte 149,24 Millionen Dollar. Das Gemälde gilt als Meisterwerk des Pointillismus.



Vom deutsch-amerikanischen Maler und Bildhauer Max Ernst wurde die Skulptur „Der König spielt mit der Königin“ für 24,3 Millionen Dollar verkauft. Des Weiteren kamen Werke von Diego Rivera und Lucian Freud unter den Hammer. Die Lithografie „Small False Start“ des Amerikaners Jasper Johns ging für 55,35 Millionen Dollar über den Auktionstisch. Das Gemälde „Montagne Sainte-Victoire“ von Paul Cézanne erzielte 137,79 Millionen Dollar. Das Werk gilt als Wegbereiter für den Kubismus.



Rekorde wurden auch für Vincent Van Gogh aufgestellt, dessen „Obstgarten mit Zypressen“ 117,1 Millionen Dollar erzielte, oder für Paul Gauguin, dessen Gemälde aus der Tahiti-Periode, „Maternité II“ (1899) 105,73 Millionen Dollar einbrachte. Ein Werk von Gustav Klimt, „Buchenwald (Birkenwald)“, erzielte 104,5 Millionen Dollar.

Die François Pinaults Artémis-Holding, die das Auktionshaus Christie’s kontrolliert, hatte angekündigt, dass der gesamte Verkaufserlös für wohltätige Zwecke gespendet werden soll. Paul Allen hatte sich dies gewünscht. Zur Identität der Käufer ist nichts bekannt.

