Pionier der Straßenfotografie

Fotograf William Klein stirbt im Alter von 96 Jahren

(afp) - Der amerikanische Fotograf William Klein ist am Samstagabend im Alter von 96 Jahren in Paris gestorben, wie sein Sohn Pierre Klein am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab. Der Pionier der Straßenfotografie sei friedlich eingeschlafen.

William Klein revolutionierte die Fotografie mit seinen eindringlichen Bildern, die die Hektik und Gewalt der Städte widerspiegelten. Auch die Mode und der Film gehörten zu seinen Passionen.

„Seinem Wunsch entsprechend wird die Beerdigung im engsten Kreis stattfinden“, erklärte sein Sohn indes.

Der amerikanische Künstler wurde am 19. April 1926 in New York geboren. Europa hatte er durch seinen Militärdienst kennengelernt. Seit er seine Frau Jeanne Florin kennengelernt hatte, lebte er in Frankreich.

