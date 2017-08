par Thierry Hick



Le coup d'envoi «Food For Yours Senses» a été donné vendredi en fin d'après-midi. En plus de suivre les premiers groupes, les festivaliers ont peut-être également découvert les binômes d'artistes installés dans le «Container Village».



«On n'a pas demandé à se rencontrer. C'est le festival qui a fait ce choix», note, tout sourire, Daniel Wagener. Pit Lucas, tout sourire lui aussi, acquiesce.



Véro Kessler, en charge du volet exposition du «Food For Your Senses» précise: «Contrairement aux éditions précédentes, on voulait cette fois-ci provoquer des rencontres entre des artistes confirmés et émergents ...