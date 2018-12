2019 findet die letzte Ausgabe des Food for your Senses Fesrtival statt. Dies hat die Organisationsmannschaft mitgeteilt.

Food for your Senses Festival zieht 2019 Schlussstrich

2019 findet die letzte Ausgabe des Food for your Senses Fesrtival statt. Dies hat die Organisationsmannschaft mitgeteilt.

(na) - Wie die Organisatoren des Food for your Senses Festival auf ihrer Webseite mitteilen, wird 2019 die letzte Auflage des Festivals stattfinden. Es wird nur eine limitierte Anzahl an Tickets für die Veranstaltung geben, die laut Organisationsmannschaft, "ein wundervolles Fest" werden soll.



DasFood for your Senses habe sich von einem kleinen Festival, von Freunden organisiert, zu einem etablierten Festival weiterentwickelt an dessen Organisation mittlerweile über 40 Personen beteiligt waren, heißt es weiter in der Mitteilung.



Die letzte Auflage des Food for your Senses Festival wird am 25. und 26. Mai in Kirchberg stattfinden. Mehr Informationen dazu auf der Internetseite des Festivals.



Das Food for your Senses Festival. Foto: Julie Gatto