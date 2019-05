Auf ein letztes Mal - aber das mit vielen Fans und der unnachahmlichen Stimmung: Hier die Bilder vom ersten Festivaltag des finalen Food For Your Senses-Open Airs.

Food For Your Senses: Das Finale

Es waren nicht immer die ganz großen Namen auf der Bühne, aber das "Food For Your Senses" war in den Jahren - trotz aller Probleme wie der ständig über der Organisation schwebenden Standortfrage - schlicht ein Sammelbecken auch für weit mehr als nur schlichte Chart-Musikfans. Das Festival bot in Luxemburg eine Mischung zwischen Konzerten, Workshops, Debatten, Sommerparty und Ausstellungen, hatte eine Botschaft zu vermitteln, setzte auf viele freiwillige Helfer, wollte ohne den großen Gewinn auskommen. Hauptsache: eine gute Zeit für alle. Und dieses Versprechen wollten die Organisatoren auch in diesem Jahr und für die "Beerdigung" dieses Festivals-Traums, der letztlich nicht mehr auf Dauer sattelfest zu stricken war, ohne dabei die Prinzipien über Bord zu werfen, einlösen.

Am ersten Festivalabend standen besonders als "FFYS Coup de Cœur" im Fokus: die Luxemburger Bands Eternal Tango, De Läb, The Disliked, Inborn!, Mutiny On The Bounty und Versus You. Die schönsten Bilder von der Stimmung vor Ort hat unser Fotograf Alain Piron eingefangen:

73 Gute Stimmung beim "Funeral Feast". Foto: Alain Piron

