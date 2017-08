(ps) - Neues Gelände und neuer Elan: Das Food For Your Senses findet nach zwei Jahren Pause erstmals auch dem Kirchberg statt. Seit Freitagabend hat das Festival seine Pforten geöffnet. Fil Bo Riva aus Deutschland machten den Anfang auf der Hauptbühne (Capital Sounds) - danach standen die Luxemburger Psycho-Grunger von The Kooters auf der Zeltbühne und brachten das Publikum gleich zum Tanzen. Später am Abend werden noch die Allah-Las sowie De Läb mit 17-köpfigem Orchester auftreten.



Das Food For Your Senses dauert noch bis Sonnatagabend. Neben Bands wie WhoMadeWo, Goat und AnnenMayKantereit lockt das Festival auch mit speziellen Kunstinstallationen, gutem Essen und sonstigen künstlerischen Projekten. Karten gibt noch an den Kassen.

Weitere Infos: www.ffys.eu